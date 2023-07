Viscardi-Schulzirkus hat jetzt sein eigenes Zelt

Von: Ingrid Zeilinger

Derzeit wird das Zirkuszelt am Viscardi-Gymnasium noch aufgebaut. Ab Dienstag heißt es, Manege frei. © Claus Hilgers

Auf dem Gelände des Viscardi-Gymnasiums steht ein blaues Zirkuszelt. Die Schule hat es für ihren großen Zirkus gekauft. Bald heißt es: Manege frei.

Fürstenfeldbruck – Gastiert derzeit ein Zirkus auf dem Gelände des Viscardi-Gymnasiums? Kein Wanderzirkus zumindest. Doch das große blaue Zelt, das dort aufgebaut wird, hat seine Berechtigung. Das Gymnasium hat es für seinen Schulzirkus erworben. Im Rahmen der 50-Jahrfeier der Schule gibt es nächste Woche dort Vorstellungen und eine Woche später auch einen Festakt.

Bislang musste der Schulzirkus seine Vorstellungen unter anderem im Veranstaltungsforum geben, berichtet Direktor Walter Zellmeier. Nun konnte die Schule kostengünstig ein gebrauchtes Zelt erwerben. Eingeweiht wird es am Dienstag, 18. Juli, zum Auftakt der Festwoche zum 50-jährigen Bestehen der Schule. Neben der großen Jubiläumsshow mit über 300 Mitwirkenden werden im Zelt auch viele andere Veranstaltungen stattfinden.

Der Schulzirkus gibt in der Manege insgesamt vier Vorstellungen von Dienstag, 18., bis Freitag, 21. Juli, jeweils um 19 Uhr (Eintritt zwölf, ermäßigt sechs Euro). Die Jubiläumsshow umfasst Zirkus, Musik und Theater. Ein Schach-Showturnier wird am Mittwoch 19. Juli, um 14 Uhr ausgetragen. Der Jubiläumsgottesdienst beginnt am Freitag, 21. Juli, um 7.50 Uhr im Zelt. Und die erste Auflage des neuen Formats „Impro meets Poetry“ folgt am Sonntag, 23. Juli, um 19 Uhr (Eintritt: fünf Euro). Das Kultumult steigt am Montag, 24. Juli, ab 16 Uhr (Eintritt fünf Euro). Abgeschlossen wird das Jubiläumsprogramm mit dem Viscardi-Open-Stage am Dienstag, 25. Juli, 18 Uhr. Karten zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite www.viscardi-ffb.de.