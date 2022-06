Volksentscheid über Rad-Schnellwege: Unterstützung vom Verkehrsclub

Von: Thomas Steinhardt

Auch die Grünen fordern Radschnellwege in die Nachbarkommunen. © mm

Mit einem Volksentscheid will ein Bündnis den Bau von Rad-Schnellwegen vorantreiben. Auch der Verkehrsclub Fürstenfeldbruck-Starnberg (VCD) unterstützt die Aktion.

Fürstenfeldbruck - „Auch wenn an der einen oder andere Stelle punktuelle Verbesserungen zu verzeichnen sind, verbleiben dennoch viele Lücken im Radwegnetz“, sagt Heinrich Moser vom VCD Bruck/Starnberg. Neue Straßenbaumaßnahmen verursachten sogar weitere, sicherheitsrelevante Beeinträchtigungen, wie etwa bei den Umfahrungen in Mamhofen und Weßling oder bei der in Planung befindlichen Bahnunterführung in Königswiesen. „Deshalb werden wir den Radentscheid für Bayern aktiv unterstützen, damit Verkehrsflächen in Zukunft fairer verteilt werden und die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmerzum Maßstab unserer Mobilitätsplanung im Sinne der Vision Zero wird“, so Moser.

Unterschriften

Mit einem Radentscheid für Bayern wollen Verbände und Parteien dem Radverkehr neuen Schub verleihen. Gelingt es, 25.000 Unterschriften zu sammeln, kommt es zum eigentlichen Volksbegehren, bei dem sich innerhalb von zwei Wochen zehn Prozent der Wahlberechtigten in den Rathäusern in Listen eintragen müssen. Stimmt der Landtag dem im Begehren vorgeschlagenen Gesetzentwurf dann nicht zu, kommt es zum Volksentscheid.

Zersplitterte Planung

„Durch das Volksbegehren soll im Freistaat der Rahmen für eine echte Radverkehrsförderung geschaffen werden“, heißt es im Einladungstext der Initiatoren, zu denen auch SPD, ÖDP, BN und Linke gehören. Ein zentraler Punkt des Radl-Volksbegehrens ist es, Planung und Bau von Radschnellwegen auf den Freistaat zu übertragen. Denn nicht nur im Norden Münchens gibt es solche Vorhaben. Auch an der S4 gibt es Planungen.

