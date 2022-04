Volksfest kehrt nach Fürstenfeldbruck zurück - mit Überraschung beim Bierpreis

Von: Peter Loder

Prost aufs Volksfest: (v.l.) OB Erich Raff, Markus Droth, Richard Sturm, Helmut Guggenmos, Jochen Mörz beim Volksfest-Anstich im April 2019. Nach zwei Jahren Pause kehrt das Volksfest in Fürstenfeldbruck zurück. (Archivfoto) © Peter Weber

Zwei Jahre gab es im Landkreis kein Volksfest mehr. Nun eröffnet am 22. April Fürstenfeldbruck den Rummel-Reigen im Landkreis, dem sich im Laufe des Sommers Olching, Mammendorf, Puchheim und Maisach anschließen wollen.

Fürstenfeldbruck - Das Bierzelt auf dem Volksfestplatz in der Großen Kreisstadt steht schon. O’zapft wird das erste Fassl nächste Woche von OB Erich Raff. Zunächst freue er sich riesig auf die jetzt bevorstehenden Tage. Zwar dämpfe neben Corona auch der Ukraine-Krieg die Feierlaune. Doch gerade, weil in Fürstenfeldbruck und im Landkreis die Hilfsbereitschaft so groß sei, soll auch „den bei uns gestrandeten Flüchtlingen aus der Ukraine, ein Gefühl von Lebensmut und Abwechslung geboten werden“.

Festreferent Markus Droth und der heuer erstmals für die Organisation zuständige Chef der Heimatgilde, Daniel Brando, haben deshalb am Dienstag, 26. April, statt des üblichen Kindertages einen „Willkommen-bei-uns“-Nachmittag für geflüchtete Familien ins Leben gerufen.

Der Zugang zum Bierzelt, das 2500 Besucher fasst (plus 1000 Plätze im Biergarten) sei ohne Beschränkungen und Masken möglich. Daneben gibt es klassische Fahrgeschäfte wie Autoscooter und Kinderkarussell sowie Schießbuden, Schmankerlhütten und Losstände.

Festwirt Jochen Mörz hat bis zum Anstich noch etliche Hürden zu nehmen. Nachdem sich viele Stammbedienungen in der Corona-Zeit beruflich umorientiert haben, fehlt ihm das Personal. „25 Servierkräfte habe ich aktuell, 45 wären notwendig.“ Für den „äußersten Notfall“ hat Mörz einen Plan B in der Tasche: Ausschank mit Selbstbedienung.

Immer wieder ein Thema ist der Bierpreis. Doch der bleibt mit 9,80 Euro für die Maß Bier (2019: 8,90) unter der 10er-Marke. Auch auf der Speisekarte schlägt sich die Teuerungswelle nieder. Mörz: „Die Geflügellieferanten verlangen jetzt für ein Hähnchen doppelt so viel wie 2019.“ Ganz so drastisch sollen die Preise im Bierzelt aber nicht steigen

An jedem der zehn Volksfest-Abende steht eine Band auf der Bühne – von klassischer Blasmusik über Partysound bis Hardrock.

Verzichten müssen die Volksfest-Besucher heuer auf ein Feuerwerk. Stattdessen kündigt Brando eine spektakuläre Laser-Wassershow auf der Festwiese am 29. April an. Dabei werde ein optisch eindrucksvoller, musikgesteuerter Spaziergang durch die Stadt auf ein riesiges „Hydro-Schild“ projiziert. Einen neuen Rekord stemmt der Volksfesteinzug: 55 Gruppen mit 2000 Teilnehmern haben sich für den Marsch quer durch die Stadt zum Festplatz angemeldet. Peter Loder