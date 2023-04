Das Volksfest startet: Gerstensaft besteht die Bierprobe

Von: Peter Loder

Teilen

OB Erich Raff zapfte im Beisein von (oberes Foto v.l.) Brauerei-Geschäftsführer Oliver Lentz, Festwirtin Nadine Mörz, Fest-Organisator Daniel Brando und Richard Sturm von der König-Ludwig-Brauerei das Probefass an. Es spritzte mächtig. © Weber

Am Freitag startet das Brucker Volksfest. Auf die Besucher warten neben Bierzelttradition auch Fahrgeschäfte, Buden, Süßes und Salziges. Das Bier hat seine Prüfung bestanden.

Fürstenfeldbruck – Vier Schläge und jede Menge Spritzer – so dürftig hat Erich Raff nur selten in seiner achtjährigen Dienstzeit als Oberbürgermeister o’zapft. „Ich hab’s absichtlich für die Fotografen so gemacht“, versuchte der Noch-OB das Malheur zu erklären. Das traditionelle Vorkosten der Stadt-Honoratioren war ohnehin bemerkenswert: Selten wurde der Probeschluck des in der benachbarten König-Ludwig-Schlossbrauerei hergestellten Hellen so knapp vor Volksfestbeginn gemacht. Und dann fehlten drei Hauptdarsteller: Festwirt Jochen Mörz war schon mit dem Zeltaufbau in Traunstein beschäftigt. Festreferent Markus Droth gönnte sich vor den stressigen zehn Tagen einen Kurzurlaub. Und der künftige OB Christian Götz war auf einem lange vereinbarten privaten Termin.

Doppeltes Anzapfen

Götz wird am Freitag gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit Raff die Zapf-Zeremonie vollziehen. Für jeden steht auf der Bühne ein Fass bereit. Dass er die Generalprobe verpasst hatte, sei kein Hindernis: „Ich war lange genug in der Gastronomie tätig und bin beim Anzapfen geübt.“

Für den gerade vom Eifel-Urlaub zurückgekehrten Raff wird das Anstich-Duell eine der letzten offiziellen Amtshandlungen. 21 Mal hat er dann bei diversen Festivitäten den spritzigen Eröffnungsakt vollzogen. „Das Allerschlechteste waren mal sieben Schläge beim Starkbierfest“, erinnert sich der gerade 70 Jahre alt gewordene CSU-Politiker.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Bierpreis

Während die letzten Aufbauarbeiten der 30 Schausteller und Standlbetreiber erledigt wurden, war an den mit nur 13 Stadträten ungewöhnlich locker besetzten Probeschluck-Tischen in der Marthabräu-Wirtschaft der Bierpreis ein viel diskutiertes Thema. Ursprünglich vom Stadtratsgremium auf 10,50 Euro festgelegt, wurde kurzfristig nochmal um 30 Cent erhöht – einen Euro höher als im Vorjahr und so teuer wie auf keinem anderen Volksfest in der Umgebung.

Erwartung

„Man kann Volksfeste schon allein wegen des unterschiedlichen Rahmenprogramms nicht miteinander vergleichen“, versucht Brauerei-Geschäftsführer Oliver Lenz die Unterschiede zu erklären. Ein Insider sprach von einem „Kommunikationsdefizit“ unter den Verhandlungspartnern (Rathaus, Brauerei, Wirt). Trotz des höheren Preises erwartet Lenz ähnliche Ausschankzahlen wie im Vorjahr, als 310 Hektoliter Bier durch die nach zweijähriger Corona-Zwangspause extrem durstigen Kehlen flossen.

Seit 30 Jahren

Eine runde Sache wird die Brucker Wiesn auf jeden Fall für Jochen Mörz. Seit genau 30 Jahren – damals gab’s zusätzlich noch das Frühlingsfest – betreut der Wirt aus Amberg mit seiner Familie die Vergnügungswochen. Bei der Bierprobe wurde er von seiner Tochter Nadine vertreten. Mit dem Volksfest endet auch die Vertragslaufzeit der Wirtsfamilie mit der Stadt. „Wir werden uns aber auf jeden Fall neu bewerben“, erklärte die 44-jährige Wirtstochter. Entwarnung gibt sie an der Personalfront: Anders als im Vorjahr ist die Versorgung der Gäste heuer mit einem 42-köpfigen Mitarbeiterteam gesichert.

Das Programm

Freitag, 28. April: 17 Uhr Standkonzert vor dem Alten Rathaus, 18 Uhr Festzug, dann Anstich im Zelt zur Musik der Stadtkapelle, 20.15 Uhr „Zruck zu dir“.

Samstag, 29. April: 13.30 Uhr Schafkopfturnier des Fürstenfeldbrucker Tagblatt, 19 Uhr „Volxxbeat“.

Sonntag, 30. April: 9.30 Uhr Schaustellergottesdienst, 111.30 Uhr Musikverein Fürstenfeldbruck, 19 Uhr „Sauwuid“.

Montag, 1. Mai: 10 Uhr Maibaum-Aufstellen am Marthabräu, 11 Uhr Holledauer Musikanten, 18 Uhr Stadtkapelle.

Dienstag, 2. Mai: Tag der Betriebe, 14 Uhr AWO-Seniorennachmittag, 18 Uhr „D’Rieder“.

Mittwoch, 3. Mai: Tag der Vereine, 12 bis 16 Uhr Seniorennachmittag der Stadt mit der Fliegerhorstkapelle Kaufbeuren, 15.30 Uhr Fußballspiel Stadt gegen Landratsamt, 17 Uhr Stelldichein der Blaskapellen mit Stadtkapelle Bruck, Maisacher Blaskapelle und Blasmusik Schöngeising.

Donnerstag, 4. Mai: Kinder- und Familientag, 14.30 Uhr Donikkl-Crew, 18 Uhr „Hopfen Musi“.

Freitag, 5. Mai: 19 Uhr „Münchner G’schichten“, 21.30 Uhr Lasershow.

Samstag, 6. Mai: 11 bis 16 Uhr Boxturnier des BC Piccolo, 18 Uhr „Nachtstark“.

Sonntag, 7. Mai: 11 Uhr Jugendblasorchester, 17 Uhr Stadtkapelle.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.