Das Zelt wird schon aufgebaut: Das Brucker Volksfest steht bevor

Von: Ingrid Zeilinger

In Bruck steht ein Volksfest bevor.

Das Zelt wird schon aufgebaut, die Vorfreude ist groß: Nach zwei Jahren Pause wird am 22. April auf dem Volksfest wieder angezapft.

Fürstenfeldbruck – Es gibt nur ein Zelt und ein kleines Programm – dafür aber einen Willkommensnachmittag für Flüchtlinge.

Nachdem die Corona-Beschränkungen nun weitgehend aufgehoben sind, steht auch dem Brucker Volksfest vom 22. April bis 1. Mai nichts mehr im Weg. „Die Vorfreude ist sehr groß“, sagt OB Erich Raff. Nach so langer Zeit würden sich die Menschen danach sehnen, wieder feiern zu können. „Die Leute wollen wieder raus“, ergänzt Festreferent Markus Droth (FW).

Das Fest wegen des Kriegs in der Ukraine abzusagen, war eine Überlegung, gibt Raff zu. „Aber wir wollen uns nicht runterziehen lassen.“ Stattdessen wolle man die Bürger und auch die Flüchtlinge für ein paar Stunden auf andere Gedanken bringen. „Das gibt auch wieder Lebensmut.“ Aus diesem Grund wird es am Dienstag, 26. April, einen Willkommensnachmittag für alle Geflüchteten – egal welcher Herkunft – geben. Kinder sollen möglichst kostenlos in die Fahrgeschäfte dürfen, auch eine Brotzeit im Zelt soll es geben. „Dafür suchen wir noch Sponsoren, um das zu ermöglichen“, sagt Droth. Die Stadt ist hier laut OB Raff auf einem guten Weg.

Auftritt von Reload

Ansonsten bleibt man beim bewährten Programm mit Behördennachmittag, Tag der Vereine und Familiennachmittag. Während am Wochenende eher Partymusik im Bierzelt gespielt wird, geht es unter der Woche traditionell zu – bis auf den Auftritt der Band „Reload“ am Montag. Der Mittwochabend steht im Zeichen der Blasmusik. Auch das Schafkopfturnier soll es wieder geben – mit anderem Organisator.

Eine Neuerung: Statt eines Feuerwerks wird es am 29. April erstmals eine Lasershow geben. „Wir haben viele traumatisierte Kinder und Familien im Landkreis“, sagt Droth. Schon vor zwei Jahren wollte der Arbeitskreis Volksfest eine Lasershow statt Raketen anbieten. Nun ist es mit der Premiere soweit.

Das einzige Zelt betreibt wie bewährt Festwirt Jochen Mörz. Auf das Zirkuszelt verzichtet man. „Es steckte zwar Herzblut drin“, gibt Raff zu. Doch dauerhaft ist das Aus nicht. Nach dem Volksfest will man sich im Arbeitskreis Gedanken über das künftige Konzept des kleinen Zeltes machen. „Es wäre eine Option, es komplett den Vereinen zu übergeben“, kündigt der OB an. Für den freien Platz sucht die Stadt noch nach einem Schausteller. Es sei etwas schwieriger geworden, berichtet Fest-Organisator Daniel Brando. „Viele Schausteller haben aufgehört, manche haben auch Probleme mit Ersatzteilen.“ Dennoch sei man froh, ausreichend Schausteller für ein kleines Volksfest gefunden zu haben.

Je nach Infektionslage

Durch den Wegfall der Corona-Beschränkungen soll es zumindest draußen auch keine Einschränkungen geben. Je nach Infektionslage könne es aber sein, dass am Zelt Zugangskontrollen und Maskenpflicht bis zum Platz erlassen wird, kündigt der Rathauschef an. Eröffnet wird das Volksfest am 22. April um 17 Uhr mit dem Standkonzert vor dem Alten Rathaus und dem folgenden Festzug. Der Abschluss folgt am 1. Mai.

Auch der Marktsonntag am 24. April gehört wieder fest zum Programm. Über 100 Stände werden in der Innenstadt aufgebaut. „Es wird ein bisschen weitläufiger, mit größeren Abständen“, kündigt Droth an. Und auch etwas kleiner: Zum einen haben sich weniger Fieranten gemeldet, erklärt Brando. Zum anderen bleibt der Leonhardsplatz frei, Schluss ist bereits an der Amperbrücke. Von 10 bis 18 Uhr können die Bürger flanieren, die Geschäfte sind von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

