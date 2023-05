Auf Volksfest: Jugendlicher droht mit Messer - Münchner spuckt Frau ins Dekolleté und schlägt zu

Von: Kathrin Böhmer

Prosit: Halbzeit beim Brucker Volksfest. Einige blieben allerdings nicht friedlich. © Matthias Balk/dpa

Die Polizei in Fürstenfeldbruck meldet vier Körperverletzungsdelikte vom Brucker Volksfest. Ein Jugendlicher droht mit einem Teppichmesser, ein Erwachsener spuckt eine Frau an und schlägt sie.

Fürstenfeldbruck - Die Polizei in Fürstenfeldbruck meldet am Mittwoch eine erste Bilanz vom Volksfest, das seit Freitag läuft. Bislang wurden insgesamt vier Körperverletzungsdelikte angezeigt, wie es im Polizeibericht heißt.

In einem Fall wurde einer 34-jährigen Fürstenfeldbruckerin ins Dekolleté gespuckt. Im Anschluss schlug der Täter, ein 38-jähriger Mann aus München, der Frau auch noch mit der Hand ins Gesicht und verletzte sie an der Lippe.

Am Eröffnungstag, am Freitag, kam es zu einer räuberischen Erpressung, nachdem ein 14-jähriger Jugendlicher aus Germering zwei Zwölfjährige mit einem Teppichmesser bedrohte. Er verlangte die Herausgabe von Geld. Nachdem der Täter zwei Euro erhalten hatte, ließ er von seinen Opfern ab. Der Jugendliche konnte noch auf dem Festgelände festgenommen werden.

Wie auch in den Vorjahren zeichnet sich im Umfeld des Festes laut Polizei ein punktuelles Ansteigen insbesondere von Alkoholdelikten im Straßenverkehr, dem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität und Verstößen nach dem Waffengesetz ab. Die Polizei Fürstenfeldbruck setzt auch hier auf erhöhte Präsenz.

Die Halbzeitbilanz der Fürstenfeldbrucker Polizei zum Volksfest fällt dennoch überwiegend positiv aus. Trotz zweier einsatzstarker Tage ist das Brucker Volksfest ein harmonisches und friedliches Fest, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der Polizei ist es auch in diesem Jahr wichtig, eine offene Präsenz auf dem Volksfest zu zeigen. Neben der präventiven Wirkung können so auch rechtzeitig Auseinandersetzungen verhindert oder unterbunden werden.