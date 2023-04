Volksfest startet mit Bierzelt und Weinhütte - und diesmal wird doppelt o`zapft

Von: Ingrid Zeilinger

Noch ist das Bierzelt leer. Doch in zwei Wochen stoßen die Besucher mit ihren Krügen an. © Weber

In knapp zwei Wochen wird auf dem Volksfestplatz angezapft. Und diesmal gleich zweimal: vom scheidenden und vom künftigen Oberbürgermeister. Das ist nicht die einzige Neuerung, die auf dem Volksfestplatz auf die Besucher wartet.

Fürstenfeldbruck – Noch wird fleißig auf dem Volksfestplatz geschraubt, gehämmert und geschleppt. Denn bis zum Start am Freitag, 28. April, muss alles fertig sein. „Der Platz ist gut gefüllt“, berichtet Daniel Brando, der das Volksfest im Brucker Rathaus organisiert. Zwar sei es schwierig, große Schausteller zu finden. Doch es ist ihm gelungen. So steht unter anderem ein kleines Riesenrad auf dem Gelände.

Hütte statt Zirkuszelt

Das Zirkuszelt wird es auch in diesem Jahr nicht geben. „Die Vereine haben es leider nicht wahrgenommen“, sagt Festreferent Markus Droth (FW) Stattdessen baut Dieter Pleil eine Weinhütte auf. Angefangen hat alles mit einem Weinstand auf dem BBV-Bürgerfest – als noch sein Bruder Klaus Oberbürgermeister war. Man schenkte Pleil-Wein aus – denn der Bundesweinbaupräsident Österreichs heißt Josef Pleil, wie sein Vater. Als Freunde eine mobile Almhütte am Wörthsee entdeckten, war die Idee der Volksfesthütte geboren.

2020 machte Corona den Plänen einen Strich durch die Rechnung, im vergangenen Jahr war Pleil die Lage durch den Ukraine-Krieg zu unsicher. Heuer wird die Hütte mit 80 Sitzplätzen und Biergarten am Volksfestplatz stehen. Es gibt Wein, Secco, Bier in Flaschen, alkoholfreie Getränke und Brotzeit auf Palmblatt-Schalen. Abends legt ein DJ auf. Dieter Pleil freut sich auf die Premiere. „Die Hütte ist schon mein Leben“, sagt der Hüttenwart des Skiklubs.

Mass kostet 10,80

Im großen Zelt kümmert sich Festwirt Jochen Mörz um die Gäste. Die müssen tiefer in die Tasche greifen, denn die Mass kostet 10,80 Euro – ein Euro mehr als noch im vergangenen Jahr. Der Grund sind drastisch gestiegene Kosten bei der Brauerei – darum packte man auf die ursprünglich geplanten 10.50 Euro nochmal 30 Cent drauf. Die Speisen werden geringfügig teurer, kündigt Mörz an. Personal für den Zeltbetrieb hat er ausreichend gefunden. Die Lage habe sich wieder verbessert. „Im vergangenen Jahr war es katastrophal.“

Maibaum und Co.

Beim Programm ist für jeden etwas dabei. An den Wochenenden sorgen Partybands wie Volxxbeat, Sauwuid und Nachtstark für Stimmung. Unter der Woche wird traditionelle Musik gespielt. Seniorennachmittag und das Stelldichein der Blaskapellen mit Moderator Markus Droth finden am Mittwoch, 3. Mai statt. Zum Kinder- und Familientag am Donnerstag, 4. Mai, kommt die Donnikl Crew. Die Lasershow mit den Elementen Feuer, Wasser und Licht ist am Freitag, 5. Mai. Die Stadt bietet am Samstag, 6. Mai, 13 Uhr, die Führung „Braukunst in Bruck“ mit Brauereibesichtigung und Bierverkostung an (9 Euro, Anmeldung: tourismus@fuerstenfeldbruck.de).

Und am Montag, 1. Mai, um 10 Uhr wird vor dem Marthabräu wieder der Maibaum aufgestellt. Einen Kran braucht es nicht, dafür viel Armschmalz. Der Maibaumverein Puch unterstützt die Razorbacks, Heimatgilde und Feuerwehr beim Aufstellen.

Los geht der Partyreigen am Freitag, 28. April, um 17 Uhr mit den Goaßlschnalzern, einem Standkonzert am Hauptplatz und dem Festzug. „Erfreulicherweise sind noch mehr Vereine dabei als im vergangenen Jahr“, berichtet Brando. Man müsse im Zelt zusammenrücken, meint Droth. OB Erich Raff und sein Nachfolger Christian Götz zapfen je ein Fass an – für den scheidenden Rathauschef das letzte Mal, für seinen Nachfolger die Feuertaufe. Dann kann bis zum 7. Mai gefeiert werden.

Das ganze Programm steht auf der Internetseite www.fuerstenfeldbruck.de.

