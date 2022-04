Volksfest: Schausteller kommen gerne nach Bruck

Von: Peter Loder

Teilen

Ein Klassiker, der auf dem Brucker Volksfest nicht fehlen darf. Das Kettenkarussell. Seit 20 Jahren kommt Alexander Diebold mit diesem Fahrgeschäft an die Amper. © Weber

Das Brucker Volksfest ist für die meisten dort vertretenen Schausteller das Comeback nach der über zweijährigen Corona-Zwangspause.

Fürstenfeldbruck – Etliche Unternehmen haben die Pandemie trotz staatlicher Überbrückungshilfen finanziell nicht überlebt. Entsprechend viel Mühe machte es Jochen Mörz attraktive Fahrgeschäfte nach Bruck zu locken.

Festwirt Mörz ist auch für die Belegung der Schaustellerstraße zuständig. Etliche gleichzeitig stattfindende, wesentlich lukrativere Konkurrenzveranstaltungen wie das Münchner Frühlingsfest erschwerten die Sache in diesem Jahr. Trotzdem: Die für zehn Tage auf dem Festplatz stationierten Schausteller sind froh, dass sie an die Amper gekommen sind.

Seit 20 Jahren ein gutes Pflaster

„Bruck ist für mich seit über 20 Jahren ein gutes Pflaster“, sagt der in Traunstein beheimatete Alexander Diebold. Der 58-Jährige bringt das fast schon nostalgische – auf Rummelplätzen aber immer noch unverzichtbare und beliebte – Kettenkarussell auf Touren.

Preise seit 2018 stabil

Im Spiegel-Labyrinth von Alex Winter muss schon mal die Familie mitanpacken. © Weber

Nach einem ziemlich dünnen Geschäftsjahr 2020 und nur sechs mit Volksfesten nicht vergleichbaren Veranstaltungen 2021, läuft‘s nun wieder rund. Dabei hat der aus einer alten Schaustellerfamilie stammende Diebold – anders als viele seiner Mitbewerber – auf eine Preiserhöhung verzichtet. „Seit 2018 unverändert“, verkündet er und begründet den Schritt so „Die Familien haben ohnehin weniger Geld in der Tasche. Es ist deshalb nicht die Zeit für Preiserhöhungen“.

Lockdown überbrückt mit Wiuderer-Tee

In der Corona-Zeit mit ihren Lokdowns und Verboten hat sich der Schausteller in seiner Traunsteiner Heimatstadt mit einem Winterverkaufsstand auf einem Privatgelände über Wasser gehalten und mit seinem selbst gebrauten „Wuiderer-Tee“ eine Marktlücke entdeckt.

20 Cent mehr pro Schuss

Ebenfalls Diebold heißt ein paar Meter weiter der Inhaber einer Schießbude. Paul (57) ist der Bruder des Kettenkarussell-Betreibers und kommt aus Erding. Er hat seine Preise erhöht. Ein Schuss kostet jetzt einen Euro, 20 Cent mehr als vor zwei Jahren. Die Corona-Durststrecke habe er dank seiner handwerklichen Fähigkeiten in der Baubranche und wegen der staatlichen Zuschüsse überstanden.

Toller Auftakt nach Durststrecke

Zurück im Schaustellergewerbe erlebte Paul Diebold beim Comeback in Bruck einen tollen Auftakt. Die Geschäfte liefen vor allem am Eröffnungswochenende sehr gut“.

Lieferkrise trifft Schießbude

Allerdings hat er eine Sorge, die kaum einer mit einem bayerischen Volksfest in Verbindung bringt. Der Schießbuden-Besitzer macht sich zunehmend Sorgen um die Belohnung seiner treffsicheren Kunden. Denn Plüschtiere und fast alle anderen zu gewinnenden Preise stammen aus China – und sind damit von der weltweiten Lieferkrise betroffen. Der Nachschub an Gewinnen ist also gefährdet.

Endlich wieder mit seiner Schießbude unterwegs sein kann Paul Diebold. Das Geschäft läuft gut. © Weber

Schausteller mit Zukunftsangst

Diebolds Fahrplan für die nächsten Monate ist dagegen exakt terminiert: Von Bruck aus macht er sich auf den Weg zu den Volksfesten in Markt Indersdorf, Sonthofen, Kaufbeuren, Dachau und Erding, ehe das Münchner Oktoberfest den krönenden Abschluss bieten soll. Dennoch: Für die Zukunft sieht Paul Diebold schwarz. Seine beiden Kindern wollen den Familienbetrieb nicht übernehmen. Und überhaupt prophezeit er für das Schaustellergewerbe eine düstere Zukunft: „Wir sind am sterbenden Ast.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Gute Resonanz beim Publikum

Ganz so dramatisch sieht Alex Winter (41) die Lage nicht. „Wir sind noch nicht vergessen“, sagt dagegen der aus Dillingen stammende Inhaber des Spiegel-Labyrinths über die Publikumsresonanz auf dem Festplatz. Auch er führt die Familientradition in vierter Generation fort, ist aber erstmals in Bruck. Winter beschäftigtet einen Mitarbeiter, „ansonsten hilft die Familie mit“. Der Labyrinth-Tross zieht am Montag weiter zum Heimspiel nach Dillingen und ist dann auch auf den Volksfesten in Dachau und Karlsfeld zu finden.

Das ist los am Wochenende

Das Fürstenfeldbrucker Volksfest geht in den Endspurt. Am Freitagabend findet eine Lasershow statt. Am Samstag ist das Festzelt ab 11 Uhr geöffnet. Bis 15 Uhr findet dort das traditionelle Boxturnier des BC Piccolo statt. Ab 19 Uhr sorgt die Kult-Partyband „Nachtstart“ für Stimmung. Am Sonntag ist das Festzelt ab 11 Uhr geöffnet. Von 11.30 bis 15 Uhr spielt das Jugendblasorchester der Stadtkapelle auf. Ab 17 Uhr, gehört das Podium der Stadtkapelle.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.