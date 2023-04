Stromausfall in der Stadt Fürstenfeldbruck - Stadtwerke arbeiten an Lösung

Von: Thomas Steinhardt

Stromausfall (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie/IMAGO

Volksfest, Animuc - es ist einiges los in Bruck. Doch ausgerechnet an diesem Samstag kam es zu einem Stromausfall.

Fürstenfeldbruck - Über mehrere Stunden hinweg kam es im Stadtgebiet am Samstag Vormittag bis in die Mittagsstunden hinein immer wieder zu Stromausfällen. Bei einigen Bürgern oder in einigen Teilen der Stadt war der Strom dauerhaft weg, bei anderen kehrte er bald wieder. Das hatte auch Auswirkungen auf die Infrastruktur.

Der Fehler, der die Stromversorgung ins Trudeln brachte, entstand nach ersten Informationen an einem Umspannwerk bei Puch. Das berichtete der Grünen-Stadtrat Jan Halbauer nach einem kurzen Gespräch mit dem Chef der Brucker Stadtwerke. Die Stadtwerke sind demnach an dem Problem dran. Es müsste (Stand 13.50 Uhr) eigentlich behoben sein. Das Netz könne hin und wieder aber noch flackern, hieß es.

An diesem Samstag geht das Volksfest in seinen zweiten Tag, nachdem es am Freitag trotz Regens viele Besucher angezogen hatte. Im Kloster Fürstenfeldbruck findet die Messe Animuc statt - auch dort sind zahlreiche Gäste zugegen.

