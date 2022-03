Volkshochschule bietet Deutschkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine an

Von: Thomas Steinhardt

Die Vhs bietet ukrainischen Flüchtlingen Deutschkurse an. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Gretl-Bauer-Volkshochschule Fürstenfeldbruck bietet ab der Woche vom 21.03.2022 kostenlose Kurse für Geflüchtete aus der Ukraine an.

Fürstenfeldbruck - Das Ziel dahinter ist, den Geflüchteten eine Möglichkeit zu bieten, sich mit Personen mit gleicher Fluchtgeschichte auszutauschen und schrittweise die deutsche Sprache zu erlernen. Finanzielle Unterstützung kommt von der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck und der Hans-Kiener-Stiftung. So können ausgebildete Deutschlehrer mit der Betreuung dieser Kurse betraut werden. Zudem gestattet diese finanzielle Zuwendung eine kostenlose Teilnahme für die Geflüchteten. Die Kurse werden vorerst für drei Wochen (bis zu den Osterferien) geplant. Je nach Interesse und Beteiligung werden die Veranstaltungen nach den Osterferien weitergeführt. Um besser planen zu können, wäre es von Vorteil, wenn sich Interessierte unter Angabe des Namens und einer Mailadresse via Mail (vhs@fuerstenfeldbruck.de) oder Telefon (08141/501420) anmelden.

Hier eine Übersicht über die Kurse:



6901 Austausch und Vernetzung vor Ort für geflüchtete Menschen aus der Ukraine: Dienstag, wöchentlich, 10:30 - 12:00 Uhr Volkshochschule, Niederbronnerweg 5, Raum 04, EG

6902 Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine: 3 Termine, Do., 24.03., Do., 31.03. und Di., 05.04.2022, jeweils 16:30 - 18:00 Uhr; Volkshochschule, Niederbronnerweg 5, Raum 04, EG

6903 Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine: 3 Freitage, 25.03., 01.04. und 08.04.2022, jeweils 16:00 - 17:30 Uhr; Volkshochschule, Niederbronnerweg 5, Raum 15, 1. OG

6904 Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine: 3 Montage, 28.03., 04.04. und 11.04.2022, jeweils 16:00 - 17:30 Uhr; Volkshochschule, Niederbronnerweg 5, Raum 15, 1. OG

Deutschkurse für Geflüchtete aus der Ukraine - Genauere Erläuterungen

6901 Austausch und Vernetzung vor Ort für geflüchtete Menschen aus der Ukraine; Oleksandra Zabolotna

Щиро вітаємо у Фюрстенфельдбруці! Запрошуємо на відкритузустріч для знайомства та обміну інформацією. Перша зустріч у вівторок 22.03, о 10.30Ви можете записатися за телефоном+49 8141 501420Чи написати повідомлення vhs@fuerstenfeldbruck.de



In dieser Veranstaltung soll der Austausch untereinander im Mittelpunkt stehen. Tauschen Sie sich mit einer ukrainisch sprechenden Kursleiterin und untereinander über Ihre Erfahrungen, Wünsche und Ziele aus. Die Kursleiterin kann Ihnen bei konkreten Fragen zu deutschen Begriffen weiterhelfen.Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 08141 501 42 0 oder per E-Mail an vhs@fuerstenfeldbruck.de möglich. Bitte 3 G Regel beachten. 3 Vormittage, 22.03.2022 - 05.04.2022 Dienstag, wöchentlich, 10:30 - 12:00 Uhr Volkshochschule, Niederbronnerweg 5, Raum 04, EG

6902 Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine (Klara Antesberger) Dieser Kurs richtet sich an alle Geflüchtete aus der Ukraine, die noch keine oder geringe Deutsch Vor-kenntnisse haben. In diesem Kurs wird Wert auf die Einführung in die deutsche Sprache und leichte Konversation gelegt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 08141 501 42 0 oder per E-Mail an vhs@fuerstenfeldbruck.de möglich. Bitte 3 G Regel beachten. 3 Termine, Do., 24.03., Do., 31.03. und Di., 05.04.2022, jeweils 16:30 - 18:00 Uhr Volkshochschule, Niederbronnerweg 5, Raum 04, EG

6903 Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine (Guzel Kotenkova) Dieser Kurs richtet sich an alle Geflüchtete aus der Ukraine, die noch keine oder geringe Deutsch Vor-kenntnisse haben. In diesem Kurs wird Wert auf die Einführung in die deutsche Sprache und leichte Konversation gelegt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 08141 501 42 0 oder per E-Mail an vhs@fuerstenfeldbruck.de möglich. Bitte 3 G Regel beachten. 3 Freitage, 25.03., 01.04. und 08.04.2022, jeweils 16:00 - 17:30 Uhr Volkshochschule, Niederbronnerweg 5, Raum 15, 1. OG

6904 Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine (Erica Di Tano) Dieser Kurs richtet sich an alle Geflüchtete aus der Ukraine, die noch keine oder geringe Deutsch Vor-kenntnisse haben. In diesem Kurs wird Wert auf die Einführung in die deutsche Sprache und leichte Konversation gelegt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 08141 501 42 0 oder per E-Mail an vhs@fuerstenfeldbruck.de möglich. Bitte 3 G Regel beachten. 3 Montage, 28.03., 04.04. und 11.04.2022, jeweils 16:00 - 17:30 Uhr Volkshochschule, Niederbronnerweg 5, Raum 15, 1. OG