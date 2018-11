Dem Volkstrauertag eine neue Bedeutung geben

Am Sonntag werden an vielen Kriegerdenkmälern Kränze niedergelegt. Es ist Volkstrauertag.

Fürstenfeldbruck – Eingeführt 1926 im Gedenken an die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges, der vor 100 Jahren endete, wurde der staatliche Gedenktag in der Bundesrepublik 1952 wiederbelebt, um an alle Toten beider Weltkriege zu erinnern. Doch die Bedeutung dieses Tages verblasst zusehends. In manchen Kommunen Bayerns wurden die Gedenkfeiern sogar eingestellt.

So weit ist es im Landkreis Fürstenfeldbruck noch nicht. Aber auch hier beobachten Organisatoren aus Kommunen und Vereinen ein schwindendes Interesse. Dabei gebe es genug Gründe für einen solchen Gedenktag.

„Für mich ist das ein wichtiger Tag“, sagt Andreas Haas. „Nicht nur weil man es so macht oder weil ich der Oberbürgermeister bin“. Der Germeringer OB zeigt sich erfreut, dass immer noch jedes Jahr Menschen zu dem Gedenken kommen, das abwechselnd an einem der Kriegdernkmäler vor den beiden alten Dorfkirchen stattfindet.

Man bemüht sich darum, den Tag lebendig zu halten und dass sich auch die Kirchen beteiligen. Vor der Kranzniederlegung gibt es einen Gottesdienst, hinterher ein Weißwurstfrühstück, zu dem etwa 100 Menschen kommen. Für Germering, das mit rund 41 000 Einwohnern die größte Stadt im Landkreis ist, wirkt die Teilnehmerzahl gering. Gerade dort, wo das Leben städtischer ist, scheint der Volkstrauertag weniger fest im Bewusstsein verankert zu sein. „Ich habe schon den Eindruck, dass eher die Menschen aus den alten Dorfkernen kommen.“

Ähnliches beobachtet Rainer Zöller, Zweiter Bürgermeister in Puchheim. Dort finden die Gedenkfeiern im Wechsel in Puchheim-Ort und in Puchheim Bahnhof statt. Unter den Ortlern ist das Interesse im Vergleich zur Einwohnerzahl größer, hat Zöller beobachtet. Doch in den letzten 20 Jahren habe die Teilnehmerzahl insgesamt abgenommen. „Es kommen die, die immer kamen.“ Also die, die tatsächlich Tote in den Kriegen zu betrauern hatten. Und die werden weniger. Man dürfe der Jugend keinen Vorwurf machen, könne aber überlegen, „wie man vielleicht ihr Interesse wecken kann“, sagt Zöller.

„Wir brauchen eine andere Erinnerungskultur“, findet auch Frederik Röder, Allings Bürgermeister. Man müsse geschichtsbewusst Verantwortung für Gegenwart und Zukunft übernehmen. Der Volkstrauertag könne eine Gelegenheit sein, vergessene Werte wiederzubeleben. In diesem Jahr gedenke man zwar besonders der Toten des Ersten Weltkrieges. Doch die Erinnerung bringe keine Gefallenen zurück, sie diene vielmehr dem Frieden. sr