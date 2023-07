Das ist los am Wochenende: Vom Traumdrachen bis zur Henkerstochter

Von: Helga Zagermann

Illustre Gestalten treiben ihr Unwesen in Althegnenberg. Der Verein Henaberger lädt zur Fantasy-Schnitzeljagd. © mm

Am ersten Ferienwochenende starten viele gleich in den Urlaub – aber natürlich nicht alle. Wer daheim bleibt, muss sich beileibe nicht langweilen.

Fürstenfeldbruck – Bereits am Freitag lockt die Stadtbibliothek Puchheim mit einer Lesung von Bestsellerautor Oliver Pötzsch. Ab 19 Uhr liest der aus seinem historischen Kriminalroman „Die Henkerstochter und die Schwarze Madonna“. Es ist der neunte Band der Henkerstochter-Saga, die von der Forschung zu seiner eigenen Familiengeschichte inspiriert ist. Die Lesung findet bis 21 Uhr in der Stadtbibliothek Puchheim, Poststraße 4, statt. Karten können zu den Öffnungszeiten der Bibliothek für fünf Euro pro Person erworben werden. Weitere Infos unter www.stadtbibliothek-puchheim.de.

Beim Ritterturnier in Kaltenberg geht’s ins letzte Wochenende. Am Freitag läuft das Programm von 17 bis 1.30 Uhr, am Samstag von 16 bis 0.30 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20.30 Uhr.

Familien wird es auch nach Althegnenberg ziehen. Dort lädt der Verein Henaberger Erlebniswelt Vier- bis Zehnjährige zu einer Fantasy-Schnitzeljagd mit dem Titel „Die Legende des Traumdrachens“ ein. Die Aktion läuft am Samstag von 13 bis 17 Uhr, Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist Sonntag, 30. Juli. Infos auf henaberger-erlebniswelt.de.

In Mammendorf laden die Burschen am Sonntag zu ihrem Gartenfest: ab 18 Uhr mit Biergartenbetrieb im Färbergarten. Es spielt die Oktoberfest-Band Nachtstark.

In Jesenwang wird nach dem Umbau das neue Rathaus eingeweiht: Der Tag der offenen Tür läuft am Sonntag von 9.30 bis 12 Uhr.

Unter dem Motto „Jesus geht auf dem Wasser“ (Matthäus 14) veranstaltet die Stadtkirche Germering am Sonntag einen Kindergottesdienst am Germeringer See auf der Wiese hinter dem Kiosk. Die Flötengruppe der Kirche St. Johannes Bosco wird den Gottesdienst musikalisch umrahmen. Beginn ist um 11 Uhr. Isomatten und Decken muss man selbst mitbringen. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Kirche St. Martin statt. Weitere Infos unter www.stadtkirche-germering.de. zag/pat

