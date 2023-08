Von einer Brücke: Jugendliche werfen Steine auf B471

Von: Thomas Steinhardt

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild) © Symbolfoto/Daniel Karmann

Jugendliche haben Steine auf die B471 geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Fürstenfeldbruck - Eine Gruppe von drei Jugendlichen hat am 26. August um die Mittagszeit Steine auf die B471 geworfen. Dies geschah von erhöhter Position von der Brücke an der Maisacher Straße aus, wie die Polizei berichtet. Dabei wurde ein Pkw auf der B471 am Dach und an der Windschutzscheibe beschädigt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter (08141) 6120 bei der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck zu melden.

