Türkische Hochzeitsgesellschaft sorgt für Alarm: Anwohner melden Schüsse

Eine türkische Hochzeitsgesellschaft hat in der Buchenau kurzzeitig für Schrecksekunden gesorgt. Die Anwohner meldeten der Polizei Schuss-Geräusche.

Fürstenfeldbruck – Türkische Hochzeitskorsos, die aus der Rolle fallen, haben in der Region in den vergangenen Wochen immer wieder für Aufsehen gesorgt. Am Samstag schien es auch in Bruck einen ernsten Vorfall zu geben.

Besorgte Anwohner der Buchenau alarmierten gegen 13 Uhr die Polizei, weil lautes Gehupe und Schüsse aus einem Korso mit mindestens 15 Fahrzeugen zu hören seien. Die Autos waren vorwiegend mit türkischen Flaggen geschmückt. Es handelte sich offensichtlich um eine Hochzeitsgesellschaft.

Zwei Streifen der Polizei und ein Hundeführer machten sich auf dem Weg zum Geschehen. Sie trafen die zum Teil hoch motorisierten Fahrzeuge an und kontrollierten sie. Dabei konnten aber keinerlei Schusswaffen oder Böller festgestellt werden. Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Knallgeräuschen auch um Fehlzündungen der Fahrzeuge gehandelt haben könnte. Nach eindringlicher Belehrung konnte der Korso seine Fahrt in Richtung München fortsetzen.

kg