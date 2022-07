VR-Bank Fürstenfeldbruck: Negativzinsen fallen ab sofort weg

Von: Sabine Kuhn

Teilen

Negativzinsen (Symbolbild) © IMAGO/McPHOTO

Am Freitag ging die Ära der Negativzinsen zu Ende – zumindest bei der VR-Bank Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck – „Am Donnerstag hat die EZB den Leitzins erhöht, heute steuern wir nach. Wir waren vorbereitet“, erklärte Vorstand Robert Fedinger am Freitag. „Wir sind froh, dass es vorbei ist.“ Zu Beginn der Phase der so genannten Verwahrentgelte war die VR-Bank Fürstenfeldbruck deutschlandweit in die Schlagzeilen geraten.

Im Januar 2019 meldete die Presseagentur dpa, dass die Bank als erste Negativzinsen einführt – und zwar ab dem ersten Euro. TV-Teams und andere überregionale Medien standen Schlange. „Die ersten Tage waren heftig,“ so Bank-Chef Fedinger.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Tatsächlich verlangte das Brucker Geldinstitut Negativzinsen nur bei Neukunden, die oft nur dorthin wechselten, um anderswo nicht zahlen zu müssen, wo es die Verwahrentgelte längst gab. Als das in den regionalen Zeitungen klar gestellt wurde, habe sich die Stimmung gedreht. „Unsere Kunden fanden es gut, dass wir einen Schutzschirm für ihre bestehenden Anlagen aufspannten.“ Unterm Strich hätten die Anleger das der VR-Bank Fürstenfeldbruck mit 300 Millionen zusätzlichen Geldeinlagen gedankt.

Zuletzt waren Kunden mit 200 Millionen Guthabensaldo betroffen von insgesamt 1500 Millionen Einlagen. Nach Abzug der Freibeträge hat die Brucker Bank Negativzinsen auf 142 Millionen Euro berechnet. Etwa ein Drittel entfiel auf Privatkunden. Dabei, so Fedinger, sei man nicht nur nach der reinen Summe gegangen. „Es spielte auch eine Rolle, ob die Kunden bei uns etwa eine Baufinanzierung laufen hatten.“ Ein Unterschied zwischen Firmen und Privatleuten sei nicht gemacht worden. „Wir mussten bei der Bundesbank für das geparkte Geld zahlen, denen war es egal, von wem es kam.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.