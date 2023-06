Wahlrecht ab 16: Unterschriften-Listen beim Kreisjugendring

Einer breiteren Öffentlichkeit wohl noch eher unbekannt, ist ein bayernweiter Versuch angelaufen, ein weiteres Volksbegehren zu starten. Inhalt: Die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre.

Fürstenfeldbruck - Bayern sei ja oft an der Spitze, hier aber leider nicht, sagte Tilmann Stein vom Brucker Kreisjugendring (KJR) jetzt im Jugendhilfeausschuss des Kreistags. Stein verwies auf das Bestreben, das Wahlalter per Volksentscheid zu senken. Der Bayerische Jugendring und auch der Brucker Kreisjugendring unterstützten dieses Vorhaben. Entsprechende Teilnahme-Unterlagen könne man sich in Gelbenholzen im Haus für Jugendarbeit abholen, berichtete Stein im Ausschuss. Einige Formulare hatte er für Interessenten gleich mitgebracht. Eine digitale Teilnahme sei nicht möglich, das Verfahren sei bürokratisch aufwändig, meinte Stein. In vielen anderen Bundesländern gebe es das Wahlrecht ab 16 bereits.

Hinter der Aktion steht der Verein „Vote 16“. Dieser sei von jungen Menschen gegründet worden, heißt es in der Selbstbeschreibung, Ziel ist die Vorbereitung eines entsprechenden Volksbegehrens.

Um dieses beantragen zu können, werden insgesamt 25 000 Unterschriften von wahlberechtigten Menschen in Bayern benötigt. Diese sollen bis Mitte Juli 2023 gesammelt werden.

In einer zweiten Phase müssten innerhalb von 14 Tagen zehn Prozent der Wahlberechtigten in ihrem Rathaus eine Unterschrift leisten. Bayernweit sind dies rund 950 000 Menschen. Wäre diese Hürde genommen, käme es zu einem Volksentscheid. Je nachdem, wie sich der Landtag zum Volksbegehren verhalten würde, wäre eine einfache Mehrheit oder ein bestimmtes Quorum notwendig, um das Wahlalter auf 16 abzusenken.

Der Kreisjugendring Fürstenfeldbruck fungiert nun als Ausgabe- und Sammelstelle für die Unterschriftenlisten, wie es auf der Homepage im Internet heißt. Jugendliche könnten Aktionen, Feste, Stände oder Ähnliches planen und Unterschriften sammeln. Die Listen dafür kann man zu den Öffnungszeiten in Geschäftsstelle des KJR abholen.

