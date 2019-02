Waldfriedhof wird zur Parklandschaft

Die Gestaltung des Waldfriedhofs nach der Abholzung im vergangenen Sommer wird Jahre dauern. Im Lauf der Zeit soll das Areal einen neuen Charakter bekommen, um neuen Ansprüchen gerecht zu werden.

Fürstenfeldbruck – Der Borkenkäfer und ein trockener Sommer haben dem Baumbestand auf dem Waldfriedhof im letzten Jahr kräftig zugesetzt. Fast die Hälfte der über 1600 Bäume auf dem Gelände an der Landsberger Straße musste deshalb im vergangenen Jahr gefällt werden. Brucks Zweiter Bürgermeister Christian Götz (BBV) und Vorsitzender des Umwelt-, Verkehrs- und Tiefbauausschusses (UVT), sagte am Mittwoch bei der Vorstellung der Neukonzeption: „Das Ergebnis ist ein Waldfriedhof, der nur noch dem Namen nach ein Waldfriedhof ist.“ Und das wird wohl auch so bleiben. Nicht nur, weil man den Fichtenbestand wegen des Klimawandels nicht mehr wiederherstellen will, auch aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen soll der Begräbnis-Ort einen neuen Charakter erhalten.

Weniger Gräber

Entstanden ist der Waldfriedhof in den 1960er Jahren. Fürstenfeldbruck hatte damals rund 20 000 Einwohner. In den 1980er Jahren wurde die Marke von 30 000 Einwohnern erreicht. So pachtete man vorsichtshalber von der katholischen Kirche ein rund 20 000 Quadratmeter großes Waldstück direkt neben dem damals rund 140 000 Quadratmeter umfassenden Friedhofsareal. Diese Reservefläche ist bis heute, abgesehen von einem kleinen Lagerplatz, unangetastet. Obwohl Bruck weiter wächst, gibt es immer weniger Gräber.

Alleine in den letzten fünf Jahren nahm die Zahl der Gräber um etwa 15 Prozent ab. Und die verbliebenen Gräber, laut Stadtverwaltung sind es noch zwischen 4500 und 5000, brauchen immer weniger Fläche. „Wir haben inzwischen eine andere Friedhofskultur“ erläuterte Katrin Ziehfreund, die in der Stadtverwaltung für die Neuplanung zuständige Landschaftsarchitektin. „Menschen sind flexibler und mobiler. Man lebt öfter nicht am Geburtsort und kann sich weniger um Familiengräber kümmern, die deswegen immer öfter irgendwann aufgegeben werden.“

Viele Angehörige entscheiden sich auch für Alternativen zur traditionellen Erdbestattung. Schon im Jahr 2011 gab es in Bruck erstmals mehr Feuer- als Erdbestattungen. Urnenfelder, Urnenwände oder anonyme Baumbestattungen werden immer häufiger, der Platzbedarf auf dem Friedhof nimmt immer weiter ab.

Vielfältige Ansprüche

So entstehen Brachflächen, die aber dennoch gepflegt werden müssen. „Der klassische englische Rasen muss einmal im Monat gemäht werden“, sagte Ziehfreund. „Die Friedhofsgärtner kommen kaum hinterher. Wir denken deshalb unter anderem über Blühwiesen nach.“ Insgesamt solle der Friedhof einen „parkähnlichen Charakter“ bekommen. Dazu passend will man für einen aufgelockerten Baumbestand sorgen. Auch in den Bereichen, in denen überwiegend Laubbäume stehen – sie waren von Borkenkäfer und Fällungen weniger stark betroffen – will man noch einzelne Bäume entnehmen.

Von Friedhöfen erwarte man heute eine gewisse Multifunktionalität, sagte Götz. Sie seien Begräbnis-Orte, Räume zur Erholung und Freizeitgestaltung und zudem „Hotspots der Artenvielfalt“. Das solle man auch bei Auswahl der Bäume und Pflanzen berücksichtigen. Im Zuge der Neugestaltung sollen auch Wege saniert werden. „Die großen Durchgangswege und zumindest die Hauptwege in jedem Gräberfeld sollen auch mit Rollator begehbar sein“, sagte Ziehfreund.

Die Umgestaltung soll möglichst schnell beginnen, sie wird aber Jahre dauern. Bis ein neuer Baumbestand gewachsen ist, braucht es Zeit. Und noch genutzte Gräber können nicht einfach in andere Bereiche verlegt werden. In die Planungen mit eingebunden werden neben der Stadt- und der Friedhofsverwaltung auch örtliche Gartenbau-Betriebe und Vertreter der Religionsgemeinschaften. Entstehen soll auch ein Bereich für muslimische und jüdische Bestattungen.

Raum für alle Religionen

„Es gibt inzwischen einen hohen Bedarf an geeigneten Orten gerade für muslimische Bestattungen“, sagte Ziehfreund. Früher seien Muslime oft in ihren Heimatländern beigesetzt worden. Das treffe heute so nicht mehr zu. „Es gibt muslimische Friedhöfe in München und Dachau. Dort dürfen aber nur noch Bürger dieser Städte beigesetzt werden.“ Der Begräbnis-Ritus verlangt vor allem eine Ausrichtung der Gräber Richtung Mekka.

Auch jüdische Bestattungen erfordern, zumindest traditionell, eine bestimmte Ausrichtung des Grabes, in Richtung Jerusalem. Zudem haben Juden mit nicht-jüdischen Ehepartnern das Problem, dass sie auf rein jüdischen Friedhöfen nicht gemeinsam bestattet werden können. Auf dem Brucker Friedhof soll nun auch ein Gräberfeld für jüdische und muslimische Beisetzungen entstehen.

Die Kosten für Aufforstung, Wegesanierung, Anlage von Blühwiesen und neuen Grabfeldern sollen sich auf etwa 480 000 Euro belaufen. Das Votum des Ausschusses für das neue Konzept fiel einstimmig aus. Die Arbeiten sollen noch heuer beginnen.