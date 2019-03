Was bedeutet dieses Schild: Ladesäule oder Parkplatz?

Rätselraten um ein Parkplatzschild auf dem Volksfestplatz nahe der Jahnhalle:

Fürstenfeldbruck – Das Schild, das seit geraumer Zeit dort steht, lässt auf den ersten Blick vermuten, dass dort eine Stromtankstelle für Elektroautos zu finden ist. Doch eine Ladestation sucht man vergebens.

Die Stadtwerke teilten auf Nachfrage mit, dass sie dort keine E-Ladestation geplant hätten und ihnen auch kein entsprechender Antrag vorliege. Licht ins Dunkel konnte schließlich Tina Rodermund-Vogl, Sprecherin der Stadt, bringen. Sie erklärte, dass es so ein Schild zum Beispiel auch am Kurt-Huber-Ring in der Buchenau gebe. Es weise lediglich darauf hin, dass das Parken hier nur für elektrisch betriebene Fahrzeuge mit einem E-Kennzeichen erlaubt sei.

Dennoch sind Elektrotankstellen ein Thema, das die Stadt zeitnah angehen will. „Im Rahmen des E-Mobilitätskonzeptes sind E-Ladestationen in Planung“, so Rodermund-Vogl. (seo)