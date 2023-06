Was ist los am Wochenende? Freizeit jenseits der Badeplätze

Historische Gaudi zum 50 Geburtstag der Eichenauer Feuerwehr. Jetzt wird der 100. gefeiert. archi © ffw

Auch an diesem Wochenende ist in der Region Bruck einiges geboten. Ein Überblick.

Sein 40-jähriges Bestehen feiert der Landfrauenchor Fürstenfeldbruck am Sonntag ab 14 Uhr mit einem Freundschaftssingen in Luttenwang (Gasthaus Frietinger). Am Samstag ab 14 Uhr finden in Adelshofen Einweihung und Tag der offenen Tür des Erweiterungsbaus des Kinderhauses St. Michael statt. Ab 18 Uhr schließt sich das Dorffest der Feuerwehr Adelshofen an.

Die Feuerwehr Wenigmünchen (Gemeinde Egenhofen) begeht ihr 125-jähriges Bestehen am Freitag ab 18 Uhr mit einer Party in der Halle der Familie Bichler, am Sonntag stehen dort Gottesdienst (10 Uhr) und Nachmittagsprogramm (ab 15 Uhr) an, mit Festumzug ab 14 Uhr. 125 Jahre feiern auch die Glonnau-Schützen Vogach (Gemeinde Mittelstetten): am Freitag mit einem Hallenfest ab 20 Uhr, am Samstag ab 18 Uhr mit einem Standkonzert am Maibaum und einem Festabend, am Sonntag ab 14 Uhr mit einem Festzug.

Die bayernweite Woche des Waldes wird auch im Walderlebniszentrum in Grafrath begangen und findet dort am Sonntag ihren Abschluss mit einem Tag der offenen Tür von 10.30 bis 14 Uhr. Bereits am Samstag wird in Grafrath das Brückenfest an der alten Amperbrücke bei Wildenroth gefeiert (14 bis 24 Uhr, Eintritt frei). Das Westernfest des Ländlichen Reit- und Fahrvereins Moorenweis lockt Reiter aus Nah und Fern an die Albertshofener Straße. Los geht’s nach eigenem Anritt am Samstag, 15 Uhr. Den Heimweg treten Menschen und Pferde erst nach einer Übernachtung am Sonntag an.

Die Frauenklinik im Klinikum Fürstenfeldbruck öffnet am Samstag ihre Türen. Besucher können von 10 bis 14 Uhr die renovierten Kreißsäle sowie die Station besichtigen. Hebammen, Kinderkrankenschwestern und Ärzte beantworten Fragen. Der Bürgerverein Fürstenfeldbruck feiert sein 15-jähriges Bestehen am Samstag ab 11 Uhr im Bürgerpavillon, Heimstättenstraße 24. Es gibt kurze Ansprachen, Umtrunk und Imbiss, Kaffee und Kuchen. Die zweite Runde beim Paulaner Solo+ 2023, dem Wettbewerb für Newcomer aus Kabarett, Comedy und Kleinkunst, findet am Freitag statt: ab 20 Uhr im Kleinen Saal Veranstaltungsforum.

In Olching kommen Musikfans auf ihre Kosten. Von 17 bis 22 Uhr steht das Amper-Slam-Open-Air mit lokalen Bands im Außenbereich des KOM an der Hauptstraße 68 auf dem Programm. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Die Feuerwehr Eichenau feiert ihren 100. Geburtstag. Im Feuerwehrhaus findet an der Tannenstraße am Samstag ab 10 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Um 20 Uhr ist dann Party angesagt: Es spielt die bekannte Oktoberfest-Band Nachtstark. Am Sonntag beginnt der Gottesdienst um 10.15 Uhr, Festumzug ist ab 11.30 Uhr. zag/lif/gar

