Das ist los am Wochenende: Volks- und Stadtfest, Ritterturnier und Kunst am See

Am Wochenende ist wieder einiges geboten, unter anderem am Pucher Meer. © mm

Dieses Wochenende wird nicht nur heiß, weil die Temperaturen klettern, auch veranstaltungsmäßig geht es so richtig rund.

Fürstenfeldbruck - Das Volksfest „Maisacher Sommer“ startet am Freitag. Am Samstag erfolgt ab 16 Uhr der Einzug der Ortsvereine, um 17 Uhr der Anstich. Mit Weißwurstfrühstück und dem Schafkopfturnier des Münchner Merkur beginnt der Sonntag, dann läuft auch von 9 bis 17 Uhr eine Bulldog-Oldtimerschau im Bauhof.

Ritterpremiere undVereinsgeburtstag

Das Kaltenberger Ritterturnier hat am Samstagabend Premiere (20 Uhr), das Gelände ist von 16 bis 0.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag kann man von 12 bis 20.30 Uhr ins Mittelalter eintauchen, das Turnier startet um 16 Uhr. In Türkenfeld wird das 100-Jährige des TSV gefeiert. Der Festzug der Vereine startet am Sonntag um 14 Uhr.Am Montag geht’s weiter: ab 14 Uhr mit einem Familiennachmittag mit Showeinlagen, ab 19 Uhr mit Blasmusik.

In Gernlinden ist am Samstag Hofflohmarkt von 10 bis 13 Uhr. Wo verkauft wird, erkennt man an Luftballons am Grundstück. Tausende Gäste werden am Sonntag beim Benediktusfest in St. Ottilien erwartet. Führungen, Musik, Bewirtung und Trachten-Secondhand-Markt laufen von 9.15 bis 20 Uhr.

Stadtfest und Kicken für Kinder

Germering lädt am Samstag und Sonntag zum Stadtfest auf dem Platz vor der Stadthalle. Rund 20 Vereine sorgen für die kulinarische Versorgung der Besucher und präsentieren sich mit Vorführungen auf einer Bühne. Am Samstagabend sorgt die Showband Blind date ab 20 Uhr für Stimmung. Gefeiert wird am Samstag von 13.30 bis 0.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17.45 Uhr. Am Samstag findet ab 10 Uhr im Stadion des SV Germering zudem das traditionelle Benefiztier „Kicken für Kinder“ statt. Mit dabei sind zahlreiche Vereine mit ehemaligen Profifußballern aus ganz Deutschland.

In Gröbenzell steigt an diesem Samstag wieder die Musiknacht. Veranstalter verspricht das vielfältigste Band-Angebot, das es jemals gab, von smoothen Jazz bis zum zünftigen Open-Air mit Wiesn-Band auf dem Rathausplatz. Los geht es um 20 Uhr in 16 Spielstätten, mit einem Bus kann man ganz bequem eine Rundtour machen, umsonst. After-Show-Party ist dann im Gröbenzeller Wirtshaus bis 3 Uhr. Tickets gibt es bei allen Spielstätten (https://www.musiknacht-groebenzell.de) für 15 Euro an den Abendkasse.

Kunst und Party am See

Kunstfreunde kommen in Eichenau auf ihre Kosten: Der Kulturverein richtet erstmals das Festival Arte aus. Rund 100 Kunstschaffende und Kreative stellen in der Tennishalle aus, von Bildern über Musik bis hin zur Lesung. Das Festival findet am Samstag (von 14 bis 20 Uhr) und Sonntag (11 bis 17 Uhr) statt. Programm auf www.kulturverein-eichenau.de.

Eine Party für alle ab 30 Jahren steigt am Samstag, am Pucher Meer bei Fürstenfeldbruck. Dort findet das Ü30-Sommerfest statt. Los geht es um 18 Uhr, Ende ist gegen 1 Uhr. Für die Gäste gibt es Getränke an drei Bars und Schmankerl. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro. zag, kg, gar, lif

