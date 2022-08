Wasser zu warm: Fische in Gefahr

Mittlerweile ist wieder Wasser im Nasenbach. Die Frage ist, wie lange. © gehre

Hitze und fehlender Regen machen der Natur arg zu schaffen. In Fürstenfeldbruck mussten jetzt die Stadtwerke eingreifen, um ein Fischsterben zu verhindern.

Fürstenfeldbruck – Wie der Bezirksfischereiverein Fürstenfeldbruck mitteilt, hat sich das Wasser in Teilen der Amper auf rund 25 Grad erhöht. „Diese Temperatur bedeutet für viele Bewohner unter Wasser, die normalerweise kühlere Temperaturen lieben, nicht nur Stress, sondern teilweise auch den Kampf ums Überleben“, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Thomas Schiffler.

Betroffen war der so genannte Nasenbach in Fürstenfeldbruck – ein Stück der Amper, das hinter dem Wehr für das Kraftwerk liegt. Dort sei das Wasser nicht mehr geflossen, sondern nur noch in Tümpeln gestanden. Diese hätten ein kritisches Niveau an Temperatur und Sauerstoffgehalt erreicht.

Am vergangenen Freitagabend habe der Verein Kontakt zu den Stadtwerken aufgenommen und mitgeteilt, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Zur Freude der Fischer habe das Unternehmen eine der Schleusen für etwa 15 Minuten geöffnet. So sei kälteres und sauerstoffreicheres Wasser in den Nasenbach geflossen. „Die Stadtwerke haben super reagiert“, sagt Thomas Schiffler.

Das Unternehmen freut sich über das Lob der Fischer. „Auch wir wollen keine toten Fische“, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage.

Ohne die Spülung hätten die Fischer übrigens eine sogenannte Fischnacheile machen müssen – also die Wasserbewohner einfangen und an einen sicheren Ort bringen.

Thomas Schiffler geht davon aus, dass es nicht die letzte Rettungsaktion für Fische in diesem Sommer war. Auch viele andere Gewässer im Landkreis seien zu warm und sauerstoffarm.