Amperoase: Sportschwimmer bemängeln Neubau-Pläne

Von: Ingrid Zeilinger

Einen größeren Platzbedarf in der Amperoase sehen die Wasserratten, um nach dem Umbau Schulen, Schwimmkursen und Sportlern gerecht werden zu können. © Wasserratten

Die Planungen für die neue Amperoase laufen bereits. Doch nun schlägt Stefan Sponer, Vorsitzender der Brucker Wasserratten, Alarm.

Fürstenfeldbruck – Er befürchtet, dass das neue Bad zu wenige Bahnen hat, um den Schwimmunterricht abzudecken. Auch im Stadtrat beginnt ein Umdenken. Vor ziemlich genau einem Jahr – zu später Stunde – segnete der Stadtrat das Ansinnen des Aufsichtsrats der Stadtwerke zum Neubau des Hallenbades ab. Denn der Schwimmtempel an der Amper ist über die Jahre marode geworden. Seitdem laufen die Planungen, im Hintergrund. Details habe er noch nicht gesehen, kritisiert Stefan Sponer, Vorsitzender des Schwimmvereins Wasserratten. Das, was er gehört hat, versetzt ihn aber in Alarmbereitschaft.

Zwar soll das neue Hallenbad demnach statt der fünf nun sechs 25-Meter-Bahnen bekommen. Doch um das Schulschwimmen abzudecken, bräuchte man neun – mit der neuen Schule West gar elf solcher Bahnen.

Doch Sponer hätte lieber doppelt so lange Bahnen. Sechs Bahnen à 50 Meter wären gut, acht das Optimum, rechnet er vor. Das habe auch der Arbeitskreis Sportstätten vor Jahren berechnet. „Man ist am ersten Abzweig falsch abgebogen“, sagt Sponer. Man baue ja auch keine Schule für 400 Kinder, wenn 1000 da seien.

Amperoase: Die Vision

Seine Vision: Die sechs bis acht 50-Meter-Bahnen – mit einer Tiefe zwischen null und zwei Metern – könnte man in einem modernen Lehrschwimmbecken mit zwei variablen Trennwänden ausstatten. So ließen sich Lehrbetrieb und Publikumsschwimmen problemlos vereinen, sagt Sponer. Auch ein breiteres Kursprogramm sei so möglich. Ein großes Becken sei, was Baukosten und Verbrauch angeht, günstiger.

Der Wasserrattenchef betont, es gehe hier nicht um Vereinswünsche, sondern um Daseinsfürsorge. 300 Kinder stünden auf der Warteliste für einen Schwimmkurs. Und Schwimmen gehöre zum Lehrplan. „Seit zig Jahren fallen 60 Prozent des Schwimmunterrichts aus.“ Dieser Zahl müsse man sich stellen.

Amperoase: Ausweichen in den Fliegerhorst

OB Erich Raff betont, dass kein Schwimmunterricht ausfällt. Wenn, dann liege es eher an den Schulen und der Pandemie. „Bisher haben alle Kinder schwimmen gelernt.“ Das neue Bad bekomme bereits eine Bahn mehr. Wer solle noch mehr finanzieren, fragt der OB. Zumal in einigen Jahren auch das Hallenbad auf dem Fliegerhorst nutzbar sei. Er stehe mit General Scheibl in Kontakt, damit die Wasserratten und Schulen das dortige Hallenbad während der Bauphase der Amperoase nutzen können. Wenn die Bundewehr abziehe, stehe das Hallenbad an sieben Tagen 24 Stunden den Vereinen zur Verfügung, so Raff. Damit hätten sie elf Bahnen. „Das ist mehr als das Doppelte.“

Sponer ist das bewusst. Aber: Das Fliegerhorstbad sei als Sportbad ungeeignet, wirft er ein. Es sei zu tief für Schwimmkurse und auch fürs Training ungeeignet. „Es wäre ein schönes Familienbad, man könnte Sauna und Rutsche hinbauen.“

Amperoase: Wasserratten als Bauherr

Sein Vorschlag: Die Wasserratten könnten als Bauherr auftreten und mit mehr Fördermitteln in zehn Monaten ein Bad bauen und es dann auch betreiben. Die Öffentlichkeit könne dort natürlich schwimmen. Sauna und Rutsche, ein Babyplanschbecken seien nett zu haben, und man könne sie integrieren – wenn damit die Fördermittel nicht gefährdet würden, sagt Sponer. Raff entgegnet, die Stadtwerke bekämen ebenfalls Fördermittel. „Es ist ein Hallenbad für Familien, deshalb ist es wichtig, kleinere Becken zu haben.“

Die Stadtwerke wollen sich zu Planungsdetails derzeit nicht äußern. Man spreche aber mit den Vereinen, betont eine Unternehmenssprecherin. Sponer spricht ebenfalls – mit allen Stadtratsfraktionen. Er bemerke einen Stimmungswandel, sagt er. Die Freien Wähler haben bereits einen Planungsstopp beantragt. Man solle einen Bau durch die Wasserratten prüfen. Damit wird sich der Stadtrat nun beschäftigen. Zumal einige auch immer noch an einen Bau von Eis- und Schwimmhalle im Verbund nachdenken.

Für Wasserrattenchef Stefan Sponer drängt die Zeit nicht. Eisstadion und Schwimmbad könnten länger stehen bleiben. „Es geht ja nichts kaputt.“

