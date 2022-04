Wegen Abi-Prüfungen: Jüngere Schüler müssen daheim bleiben

Von: Tobias Gehre

Teilen

Pauken zu Hause: eine Schülerin im Distanzunterricht (Symbolfoto). © dpa

Wenn am Mittwoch das Abitur beginnt, betrifft das nicht nur die Abschlussklassen. Auch für Tausende andere Gymnasiasten wird alles durcheinander gewirbelt. Weil ihre Klassenzimmer dieses Jahr für die Abschlussprüfungen gebraucht werden, müssen sie zu Hause bleiben.

Fürstenfeldbruck – Für die betroffenen Schüler werden vorab Aufgaben ins Internet gestellt, die sie daheim lösen sollen – selbstständig. Ihre Lehrer haben an diesen Tagen keine Zeit für sie – die müssen das Abi beaufsichtigen.

Eine andere Lösung, als die unteren Klassen an den Tagen der schriftlichen Prüfung nach Hause zu schicken, sieht man am Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering nicht. Die eigene Turnhalle wird saniert. Die Halle der angrenzenden Realschule sei für eine mögliche Aufnahme von Kriegsflüchtlingen reserviert, teilt Schulleiterin Rita Bovenz in einem Schreiben an die Eltern mit. Deshalb müssten die Prüfungen in den Klassenräumen stattfinden. Insgesamt würden dafür 50 Aufsichten und zehn Lehrkräfte als Reserve bereit gestellt. Der Zeitzuschlag, den die 130 Abiturienten wegen Corona heuer erstmals bekämen, binde weitere Kräfte.

Am Viscardi

Das Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck steht vor ähnlichen Herausforderungen. Dort sind bereits Geflüchtete aus der Ukraine in der Turnhalle untergebracht. 110 Abiturienten müssen also auf Klassenzimmer verteilt werden. Für die rund 1000 Nicht-Abiturienten der Schule heißt das wieder lernen von Zuhause. Im sogenannten „materialgestützten Distanzunterricht“, wie Schulleiter Walter Zellmeier erklärt. Diese Möglichkeit nutzt auch das Graf-Rasso-Gymnasium. Dort schreiben insgesamt 114 junge Menschen ihr Abitur.

Dass Eltern gegen das erneute Homeschooling Sturm laufen, glaubt Angelika Schmöller nicht. Die Oberstufenbetreuerin am Gymnasium Olching ist davon überzeugt, dass Mütter und Väter Verständnis für die Situation hätten. Denn auch ihre Kinder würden einmal Abitur schreiben. „Und da wünschen sie sich ja dann auch, dass sie die besten Voraussetzungen haben.“

Die will auch Monika Christoph vom Gymnasium Puchheim ihren Schülern bieten. Sozusagen als Kompromiss bleiben dort an jedem Abiturtag zwei Jahrgangsstufen zu Hause – alle anderen kommen in die Schule. So sei jeder Schüler nur einmal betroffen. Auch in Puchheim würden viele Räume und Lehrer als Aufsichtspersonen für die 99 Abiturienten gebraucht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Am Germeringer Max-Born-Gymnasium gibt es heuer 121 Abiturienten. Die Turnhalle als Ort zum Ablegen der Prüfungen kommt nicht in Frage, erklärt Oberstufenbetreuerin Karin Lehner. „Dort ist es oft sehr unruhig. In Klassenzimmern kann man sich besser konzentrieren.“ Deshalb müssen auch am Max-Born-Gymnasium viele jüngere Schüler in den Distanzunterricht. Einzige Ausnahme bildet die Q11. Die Schüler, die nächstes Jahr Abitur schreiben, dürfen auch während der Prüfungen in die Schule. „Da geht es auch um die Vorbereitung für das Abitur 2023“, so Lehner.

Gröbenzell

Mit der genau gegenteiligen Vorgehensweise hat man am Gymnasium Gröbenzell eine Lösung gefunden. Dort bleiben zur Abi-Zeit allein die Schüler der Q11 zu Hause, während alle anderen in die Schule kommen dürfen, erklärt Schulleiter Boris Hackl. Und das auch nur am dritten Tag der Abiturprüfungen. Dann braucht die Schule mehr Klassenräume – und somit mehr Lehrer als Aufsicht. An den anderen Tagen läuft der Betrieb in der Schule parallel zum Abi ganz normal weiter. „Das schaffen wir“, sagt Hackl. Möglich werde das auch, weil man heuer mit 93 Abiturienten einen eher kleinen Jahrgang habe.

Ganz ohne Einschränkungen für die Schüler kommt lediglich das Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien aus. „Es wird eng, aber das kriegen wir hin“, sagt Direktor Andreas Walch. Um für alle Schüler das Optimum herauszuholen, sei das gesamte Kollegium im Einsatz. Einzig der Sportunterricht könnte für einzelne Klassen auch ausfallen, wenn in der Sporthalle Abitur geschrieben wird.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.