Weihnacht auf dem Klosterareal: Der Advent in Fürstenfeld steht bevor

Von: Thomas Steinhardt

Besucher an einer Feuerschale. © mm

Am letzten November- und am ersten Dezember-Wochenende präsentiert sich das Klosterareal weihnachtlich: Der „Advent in Fürstenfeld” findet wieder statt. Bei freiem Eintritt.

Fürstenfeldbruck - Rund 60 Aussteller präsentieren in Fürstenfeld Adventliches und Weihnachtliches. Chöre und Musikgruppen sorgen im Stadtsaalhof für besinnliche und heitere Momente. Die Brucker Perchten, der Besuch des Nikolaus, sowie Ponyreiten und Kutschfahrten durch Fürstenfeld sollen Jung und Alt begeistern. Der Fürstenfelder Advent findet am 25.11. bis 27.11. sowie am 2.12. bis 4.12.22 (Freitags 14-20 Uhr, Samstag und Sonntag 12-20 Uhr) statt

Adventsmarkt



Rund 60 Aussteller präsentieren in Fürstenfeld Adventliches und Weihnachtliches: Christbaumschmuck, Kunsthandwerk, Dekorationen, Geschenkideen, Filz, Spielzeug, Schmuck und vieles mehr. Wettergeschützt lässt sich in der Tenne auf zwei Etagen stöbern. Der Stadtsaalhof wird beleuchtet; an Feuerschalen lässt es sich hier ausruhen. Im Klosterladen gegenüber der Klosterkirche lassen sich Bücher, Kalender, Kerzen und vieles mehr entdecken.

Leib & Seele

Geboten werden Glühwein- und Schmankerl-Stände mit verschiedenen Köstlichkeiten, Gemütlichkeit schafft das Adventscafé in der Tenne. Beliebte Anlaufpunkte sind bei Hunger und Durst auch der Winterbiergarten des Fürstenfelders und das gemütliche Klosterstüberl.

Musik & Kunst

Zahlreiche Chöre und Musikgruppen sorgen auf der Stadtsaalhofbühne für adventliche Stimmung. Unter anderem sind hier der Philharmonischer Chor Fürstenfeld, der Landfrauenchor FFB, die Old School Big Band FFB und der Posaunenchor der Erlöserkirche zu erleben. Bei der Bildhauer- und Malwerkstatt in der Alten Schmiede können Besucher Skulpturen, Keramiken und Bilder bewundern und kaufen. Die Kulturwerkstatt „Haus 10“ präsentiert unter anderem die Ausstellung „Lichtkinetische Objekte“, die Pop-Up-Galerie Robby Sintern die Malerei-Ausstellung „Exit“.

Für Jung & Alt

Nicht nur Familien freuen sich über Kutschfahrten des Reitzentrums Kloster Fürstenfeld, Mitmachprogramm der Museumswerkstatt, Basteln für Kinder mit Kreativ-er-leben, geführtes Ponyreiten für die Kleinen, Drehorgelspieler, den Besuch des Nikolaus sowie die Auftritte der Brucker Perchten. Ein Besuch der Klosterkirche mit der ausgestellten Krippe des renommierten Bildhauers Sebastian Osterrieder lohnt sich.

Alle Infos und das volle Programm unter www.adventinfuerstenfeld.de.