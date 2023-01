Immer mehr Beschwerden: Weiterer Biberberater soll bei Problemen helfen

Von: Thomas Steinhardt

Ein ehrenamtlicher Biberberater soll im Auftrag des Landratsamts künftig dabei helfen, Konflikte zwischen Landwirten und Meister Bockert zu managen. © dpa

Landkreis – Einen entsprechenden Beschluss fasste der Umweltausschuss des Kreistags. Biberberater gibt es bereits unter anderem beim Bund Naturschutz oder beim Freistaat. Sie kommen, wenn eines oder mehrere der Tiere vor Ort für Ärger sorgen und versuchen Lösungen zu finden. Manchmal, nicht immer, besteht die Lösung in einer so genannten Entnahme. Heißt: Problembiber dürfen unter Umständen auch zum Abschuss freigegeben werden. Manchmal werden sie auch (gegen ihren Willen) umgesiedelt oder dürfen nach Ergreifen verschiedener Maßnahmen bleiben und ihrer aufstauenden Tätigkeit weiter nachgehen.

Aufgrund der stetig wachsenden Population und dem damit einhergehenden Konfliktpotential hält man in der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt eine eigene Stelle für einen Biberberater für grundsätzlich wünschenswert, heißt es in einem Papier der Kreisverwaltung. Der Berater soll ehrenamtlich tätig sein. Er bekommt eine Aufwandsentschädigung von neun Euro je Stunde. Der Biberberater soll formal als so genannter Naturschutzwächter (angestellt werden und eine Ausbildung erhalten.

Immer mehr Beschwerden Der Landkreis beschäftigt derzeit zehn ehrenamtliche Naturschutzwächter. Sie sollen beratend tätig sein, haben aber auch die hoheitliche Aufgabe, Missstände zu ahnden. Insgesamt habe sich der Freizeitdruck auf die Natur in den vergangenen Jahren coronabedingt massiv erhöht, heißt es in einem Papier der Kreisverwaltung.

Es komme immer wieder zu Konflikten zwischen Spaziergängern, Hundehaltern, Mountainbikern und Jägern. Die Rede ist von einer „dramatischen Zunahme“, die Beschwerden häufen sich.

Die Naturschutzwächter könnten durch ihre Präsenz vor Ort Konflikte entschärfen, heißt es. Besonders betroffen sind das Emmeringer Hölzl, die Wälder zwischen Fürstenfeldbruck und Schöngeising oder die Emmeringer Leite. In diesem Jahr wendet der Kreis für die Naturwächter knapp 70 000 Euro auf.

Eigentlich hatte man im Landkreis beschlossen, diese Stellen nicht aufzustocken. Ein Olchinger aber hatte eine Fangaktion an der Uferböschung des Amperkanals in Fürstenfeldbruck erfolgreich unterstützt und sich dann als Biberberater beworben.

Bauernobmann kritisiert Vorgehen

Im Umweltausschuss des Kreistag gab es freilich auch kritische Stimmen. So etwa hielt der frühere Bauernobmann Georg Huber (FW) die Anzahl der vorhandenen Berater für ausreichend. Er fand: Manche Probleme lassen sich nicht durch Reden lösen, sondern nur durch Handeln. Und Puchheims Bürgermeister Norbert J. Seidl (SPD) warf – nicht ganz ernst gemeint – die Frage in den Raum, wen der Berater eigentlich berät („Den Biber?“), erhielt darauf aber keine direkte Antwort. Seidl wünschte sich außerdem auch einen Krähenberater. Die große Mehrheit hielt ein Bibermanagement aber für sinnvoll, weil wirklich Probleme gelöst werden können.

Der UBV-Kreisrat Jakob Drexler erzählte in diesem Zusammenhang, dass ein solcher Problemlösungsprozess zuletzt in Hörbach lief Angesichts immer trockenerer Sommer und angesichts des Bach-Aufstau-Faibles von Meister Bockert gab er zu bedenken: „Eigentlich macht der Biber unsere Arbeit. Nämlich das Wasser in der Fläche zu halten.“