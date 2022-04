Welle an Schock-Anrufen - Betrüger machen Beute

Von: Thomas Steinhardt

Die Polizei warnt vor Telefon-Abzocke. © dpa

Betrüger haben am Montag zahlreiche Bürger im Raum Fürstenfeldbruck mit Schockanrufen kontaktiert. Zweimal machten sie Beute.

Fürstenfeldbruck - Insgesamt elf Fälle registrierte die Polizei im Bereich der Kripo Fürstenfeldbruck an einem einzigen Tag. Zwei Frauen aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech fielen auf die Betrugsmasche herein und verloren so insgesamt einen fünfstelligen Geldbetrag.

Geld übergeben

Eine arglose 65-jährige Frau aus Olching wurde laut Kripo gegen Mittag per Telefon darüber informiert, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Haft könne nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden, behauptete der Anrufer. Da die Frau den falschen Polizeibeamten und der vermeintlichen Staatsanwaltschaft Glauben schenkte, übergab sie einem angeblichen Amtsboten Geld und Schmuck in fünfstelliger Höhe, berichtet die Kripo.

Ebenfalls am Montagmittag rief ein Mann bei einer 60-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg am Lech an und gab sich als deren Sohn aus. Im weiteren Verlauf des Gesprächs forderte der bislang unbekannte Täter von der Geschädigten Geld für Möbel. Da auch die 60-Jährige den Betrug zunächst nicht bemerkte, überwies sie laut Kripo einen vierstelligen Geldbetrag an ihren vermeintlichen Sohn.

In Dachau dagegen wurde die Übergabe einer fünfstelligen Bargeldsumme durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert. Ein älteres Ehepaar wollte Geld abheben, um eine Kaution für ihre Tochter zu bezahlen, die an einem schweren Unfall beteiligt gewesen sein. Die Mitarbeiterin der Bank wurde jedoch stutzig und informierte die Polizei, nachdem sie die beiden Geschädigten über die Betrugsmasche aufgeklärt hatte.

Tipps der Polizei

Wie die beschriebenen Fälle zeigen, arbeiten die Betrüger mit unterschiedlichsten und teils sehr haarsträubenden Geschichten, so die Kripo. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck warnt ausdrücklich vor den Maschen und gibt folgende Tipps:

1) Seien Sie misstrauisch bei derartigen Anrufen!

2) Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an!

3) Beenden sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten bzw. Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben!

4) Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein!

5) Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

6) Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Telefonnummer an, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110 – benutzen sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie möglicherweise wieder bei den Betrügern!

7) Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

8) Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis!

9) Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!

10) Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

11) Prüfen Sie, ob ein Eintrag Ihrer Telefonnummer in öffentlichen Verzeichnissen wirklich notwendig ist!

Weitere Informationen finden Sie zudem auch auf der Internetseite unserer Präventionskampagne „LEG AUF!“: Die Bayerische Polizei - LEG AUF! - Polizeipräsidium Oberbayern Nord startet Präventionskampagne gegen Call-Center-Betrug

