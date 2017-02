Weltgebetstag: Brucker Kirchen feiern zusammen

Auf dem gesamten Globus laden Frauen am Freitag, 3. März, zu ökumenischen Gottesdienstfeiern ein. Das diesjährige Schwerpunktland des Weltgebetstags sind die Philippinen. Im Zentrum steht das Thema globale Gerechtigkeit.

Fürstenfeldbruck – In Fürstenfeldbruck feiern erstmals alle evangelischen und katholischen Christen gemeinsam den Weltgebetstag. In der Großen Kreisstadt nehmen die Pfarrei St. Magdalena mit Puch, die Pfarrei St. Bernhard, die Pfarrei Pfaffing-Biburg, die evangelische Gnadenkirche und die evangelische Erlöserkirche teil. Der gemeinsame ökumenische Gottesdienst – bisher gab es getrennte – findet im Gemeindehaus der evangelischen Erlöserkirche am Stockmeierweg statt und beginnt um 19 Uhr. Anschließend sind die Besucher zum Beisammensein bei philippinischen Speisen eingeladen, außerdem gibt es einen Verkaufsstand des Eine-Welt-Ladens.

Es geht auch um die Frage: „Was ist denn fair?“ Dieses Thema beschäftigt viele Menschen, wenn sie sich im Alltag ungerecht behandelt fühlen. Es treibt viele erst recht um, wenn sie lesen, wie ungleich der Wohlstand auf der Erde verteilt ist.

Und hier kommen wieder die Philippinen ins Spiel: Auf den mehr als 7000 Inseln herrscht trotz ihres natürlichen Reichtums Ungleichheit. Viele der mehr als 100 Millionen Einwohner leben in Armut. Wer sich für Menschenrechte, Landreformen oder Umweltschutz engagiert, lebt oft gefährlich.

Ins Zentrum ihres Gottesdienstes haben die Christinnen aus dem bevölkerungsreichsten christlichen Land Asiens deshalb das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg gestellt. Den ungerechten nationalen und globalen Strukturen setzen sie die Gerechtigkeit Gottes entgegen.

Ein Zeichen globaler Verbundenheit sind auch die Kollekten, durch die weltweit Frauen und Mädchen unterstützt werden. Auf den Philippinen engagieren sich die Projektpartnerinnen des Weltgebetstags in Deutschland für wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Stärkung von Frauen und gegen Gewalt an Frauen und Kindern. tb