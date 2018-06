Die Regale sind eingeräumt, die Vitrinen gefüllt:

Fürstenfeldbruck - Der Umzug des Weltladens ist geglückt. Am Samstag empfingen Bianca Scheffelmeier (l.) und Silvia Dörr in den neuen Räumen in der Fürstenfelder Straße 12 die ersten Kunden. Die fair gehandelten Produkte aus aller Welt können montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr gekauft werden.