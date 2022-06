Immer weniger Einzelhändler in der Innenstadt

Von: Andreas Daschner

Blick von oben auf FFB. © Stadt Fürstenfeldbruck

Die Stadt kann sich beim Gewerbe und Einzelhandel besser aufstellen. Das geht aus der Analyse der Firma Cima hervor, die Grundlage für die Erstellung eines Konzeptes zur Entwicklung der beiden Bereiche ist.

Fürstenfeldbruck – Bei den Gewerbesteuereinnahmen liegt Bruck in der Region am unteren Ende, wie Kerstin Mahrenholz von Cima kürzlich im Stadtrat ausführte. Auch in Sachen Arbeitsplatz-Zentralität punkten andere Kommunen mehr. Während in den Ballungszentren mehr als 500 Arbeitsplätze auf 1000 Einwohner kommen, sind es in Bruck nur rund 400. Und auch beim Zuwachs der Beschäftigten (plus zwölf Prozent) und der Betriebe (plus drei Prozent) liegt die Kreisstadt etwas unter dem bayerischen Durchschnitt.

Deutlicher Rückgang

Ähnlich sieht es beim Einzelhandel aus. Die Zahl der Betriebe in ganz Bruck liegt hier laut Jan Vorholt von Cima bei 230 – knapp ein Viertel weniger als noch vor zehn Jahren. „Das ist enorm, aber immer noch in Reichweite der Werte ähnlicher Kommunen“, sagte Vorholt. In der Innenstadt ist die Zahl der Betriebe sogar um 27 Prozent auf 126 zurückgegangen. Vor allem in der Münchner Straße seien deutlich weniger Einzelhändler beheimatet, als noch 2010. „Da muss man sich die Frage stellen, ob es sich hier noch um einen klassischen Bereich für den Einzelhandel handelt.“

Für Gewerbereferent Franz Höfelsauer (CSU) bestätigt die Analyse „die gefühlte Situation in der Stadt“. Er hat als ein Problem in der Innenstadt die Konzentration bestimmter Branchen ausgemacht. „Auf die haben wir wenig direkten Einfluss.“ Deshalb brauche man ein gutes Konzept, um indirekt einwirken zu können. Die Cima-Analyse sieht Höfelsauer als gute Voraussetzung, um die Stadt in eine gute Zukunft zu führen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbringen“, sagte er.

Hinter Germering

Nicht ganz so optimistisch klang die Bewertung von Philipp Heimerl (SPD). Er sprach von „Zahlen, die uns erschrecken müssen“. Was Heimerl besonders stört: Bruck liegt bei vielen Kennzahlen noch hinter Germering, der zweiten Großen Kreisstadt im Landkreis. „Ich hoffe sehr, dass wir die Konzepte künftig nutzen können, um das zu ändern“, sagte er.

Bis es so weit ist, wartet aber noch einiges an Arbeit. Im nächsten Schritt sollen die Erkenntnisse aus der Bestandsanalyse im Rahmen von runden Tischen mit der Stadt und den Gewerbe- und Handelsbetrieben besprochen werden. Dabei sollen Ziele und Leitlinien, aber auch erste Handelsempfehlungen erarbeitet werden.

Danach geht es für die Mitglieder des Stadtrats in Klausur. Voraussichtlich Mitte Oktober sollen die Ergebnisse der runden Tische in konkrete Handlungsfelder und Maßnahmenschwerpunkte überführt werden. Erst dann kann das tatsächliche Konzept zur Entwicklung der Gewerbeflächen inklusive des Einzelhandels angegangen werden.

