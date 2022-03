Weniger Straftaten, weniger Unfälle: Corona wirkt sich auch auf die Polizei-Statistik aus

Von: Thomas Steinhardt

Die Brucker Polizei legt die Statistik für 2021 vor. © Friso Gentsch

Weniger Straftaten, weniger Unfälle: Die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat ihre Einsatzstatistik vorgelegt.

Fürstenfeldbruck - Die Inspektion in Bruck ist die größte im Landkreis. Sie ist für die Stadt Fürstenfeldbruck zuständig und für große Teile des Westkreises.

Wie die PI-Leiterin Nina Vallentin nun berichtet, wurden im Jahr 2021 im Bereich der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck insgesamt 2452 Straftaten erfasst. Das ist ein Rückgang von 8,9 Prozent. Die Coronapandemie habe auch im Bereich Fürstenfeldbruck durch Kontaktbeschränkungen und geänderten Arbeitsalltag der Menschen Einfluss auf die Kriminalitätsstatistik gehabt . Im Jahr 2021 seien exakt 69 Prozent der Straftaten aufgeklärt worden. Damit liege die Belastung der Bevölkerung mit Straftaten 2021 bei 3234 je 100.000 Einwohner (Häufigkeitszahl).

Schwerpunkt bei den Diebstählen

Einen Schwerpunkt der angezeigten Straftaten hätten mit 522 Fällen die Diebstahlsdelikte gebildet. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl aber um 13,7 Prozent zurück. Gestiegen seien die Diebstähle von Fahrrädern auf 191 Fälle (plus 19,4 Prozent). Hier setze die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck insbesondere auch auf zivile Fahndungsmaßnahmen. Ein wesentlicher Gradmesser für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sei die Zahl der Wohnungseinbrüche. Hier verzeichnet die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck 2021 insgesamt 25 Fälle (minus 7,4 Prozent), womit sich der Rückgang der vergangenen Jahre fortsetze.

Ein deutlicher Rückgang sei im Bereich der Rauschgiftdelikte erkennbar, berichtet die PI-Leiterin Mit 261 Delikten gingen die Straftaten in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 18,7 Prozent zurück.

Im Jahr 2021 wurden im Zuständigkeitsbereich 95 Fälle der Verbreitung pornographischer. Schriften zur Anzeige gebracht, was einen Anstieg zu 2020 von 120,9 Prozent entspricht. Häufig sei dies auf Chatgruppen junger Menschen beispielsweise über Messengerdienste zurück zu führen. Die Polizei setzt dabei auf Prävention, aber auch auf Ermittlungsmaßnahmen zu digitalen Spuren, auch auf Hausdurchsuchungen bei Tatverdächtigen und Sicherstellungen der digitalen Endgeräte sind obligatorische Folgemaßnahmen.

Auswirkungen der Pandemie zeigen sich am Anstieg der Urkundenfälschungen (einschließlich des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse) auf 53 Taten (plus 17,8 Prozent).

Weniger Unfälle

Die Pandemie habe auch Auswirkungen auf den Verkehr gehabt, berichtet Vallentin weiter. Die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2021 zeigt einen erneuten Rückgang der Unfallzahlen auf nun 1616 Unfälle ( minus 5,66 Prozent) für den Dienstbereich der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck. Weniger waren es in den vergangenen zehn Jahren nie.

Bei 232 Unfällen ( minus 7,94 Prozent) wurden Personen verletzt. Nennenswert sei hier ein Verkehrsunfall Ende November im Gewerbegebiet Hasenheide in Fürstenfeldbruck, bei dem zwei Linienbusse frontal zusammenstießen und ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz war. Hierbei wurden acht Fahrgäste und die beiden Busfahrer teils schwer verletzt.

Besonders erfreulich sei, dass im Jahr 2021 im Bereich der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck kein Verkehrstoter zu beklagen war.

Ein einziger E-Scooter-Unfall

Die Anzahl der Verkehrsunfälle, die durch Alkoholkonsum verursacht wurden, ging von 28 im Jahr 2020 auf 20 ( minus 28,57 Prozent) im letzten Jahr zurück. Auch bei den verunglückten jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahren) als wichtige Zielgruppe waren die Verkehrsunfallzahlen rückläufig (von 139 auf 124 / minus 10,79 Prozent). Bei den Senioren (ab 65 Jahren) ist ein Anstieg von 155 auf 198 ( plus 27,74 Prozent) zu verzeichnen.

Der subjektiv zunehmende Radverkehr spiegele sich nicht in den Unfallzahlen wieder. Auch hier ist ein Rückgang um 13 Prozent auf 101 Unfälle zu verzeichnen.

Trotz der hohen Anzahl an Leih-E-Scootern im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck sei nur ein einziger Unfall mit diesen Elektro-Kleinstfahrzeugen bekannt geworden, berichtet Vallentin. Ein 36-jähriger Mann aus Dresden fuhr betrunken und stürzte alleinbeteiligt.

Als häufigste Unfallursache insgesamt hat die Polizei Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren festgestellt, gefolgt vom zu geringen Sicherheitsabstand und der Vorfahrtsmissachtung.

Geschwindigkeit

Ein Rückgang der Unfallzahlen war bei so genannten Geschwindigkeitsunfällen zu verzeichnen (von 35 auf 29/ minus 17,14 Prozent). Geschwindigkeit sei und bleibe eine bedeutsame Unfallursache bei folgenschweren Unfällen, da ein hohes Geschwindigkeitsniveau besonders in Kombination mit anderen Fehlverhaltensweisen die Unfallgefahr deutlich erhöhe.

Zwei Schwerpunkte

Ein Unfallschwerpunkte bleibt die B2 mit der Kreuzung an der „Kaisersäule“ in Puch ebenso wie die Kreuzung Schöngeisinger Straße/Fürstenfelder Straße/Rothschwaiger Straße in Fürstenfeldbruck. Bei dieser Kreuzung hofft die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck in naher Zukunft durch straßenbauliche Änderungen auf einen Rückgang der Unfallzahlen.

Maßgeblich trage jedoch das verkehrsgerechte Verhalten jedes Verkehrsteilnehmenden zur Verkehrssicherheit bei, betont Vallentin. Daher führe die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck an Brennpunkten und flächendeckend weiterhin kontinuierlich polizeiliche Verkehrskontrollen durch, um insbesondere darauf zu hinzuwirken, dass Sicherheitsgurte und Kinderrückhaltesysteme konsequent verwendet werden, Fahrzeugführer nicht durch Medien und Kommunikationsmittel abgelenkt werden oder alkoholisiert oder mit unangepasster Geschwindigkeit fahren.

