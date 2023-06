Wer rastet, der rostet: Seniorensport im Pflegehaus

Teilen

Mit kleinen Hanteln, Therabändern und anderen Sportgeräten trainieren die Senioren im Pflegehaus von Lepel-Gnitz. Physiotherapeutin Nina Savkoviæ zeigt die Übungen vor. © BRK Fürstenfeldbruck

Bewegung hält fit und schafft Lebensqualität. Im BRK-Pflegehaus von Lepel-Gnitz werkeln die Senioren mit Physiotherapie gegen den körperlichen Abbau.

Fürstenfeldbruck – Zweimal in der Woche kommen die Bewohner des Pflegehauses von Lepel-Gnitz zur Physiotherapie zusammen. Mit den Übungen von Nina Savkoviæ bewahren sie im hohen Lebensalter die körperlichen Fähigkeiten. Zudem arbeitet die Physiotherapeutin zusammen mit den Kollegen der Pflege und Betreuung die ganze Woche mit einzelnen Bewohnern gegen den körperlichen Abbau.

Um die 20 Senioren sitzen in einem Kreis im Aufenthaltsraum des BRK-Pflegehauses und blicken neugierig auf die Sportgeräte, die Nina Savkoviæ und ein Helfer mitbringen: Gummibälle, lange Kunststoffstäbe und ein Reck. Einigen Frauen und Männern ist anzumerken, dass Demenz und Vergessen den Alltag fest im Griff haben. Andere warten mit wachem Blick auf die Sporteinheit, die fest zum Tagesplan gehört.

Physiotherapeutin Nina Savkoviæ zeigt die erste Übung. Sie schwenkt mit den Füßen Gummiringe, wie man sie als Tauchgegenstände aus dem Schwimmbad kennt, hin und her. Dann werden Bälle in großen Bewegungen von einer Hand in die andere übergeben. Die Teilnehmer strecken sich nach allen Seiten gestreckt und trainieren mit kleinen Hanteln die Muskeln. Die Übungen sind so ausgelegt, dass immer eine leichtere Variante möglich ist, um für jeden körperlichen Zustand etwas parat zu haben. „Fördern ohne Überfordern“, erklärt Savkoviæ.

Das regelmäßige Training hat für die Bewohner eine große Bedeutung: „Es geht auch darum, die Beweglichkeit zu erhalten.“ Wichtig sei auch, dass die Senioren die eigene Körperwahrnehmung erhalten. Bei jeder Bewegung sende nicht nur das Gehirn Impulse an die Muskeln, es erhalte auch eine Rückmeldung der Extremitäten. „Diese Körperwahrnehmung ist ein wichtiger Baustein im Vermeiden von Stürzen.“ Körperwahrnehmung spiele auch bei der Arbeit mit Patienten, bei denen eine Beeinträchtigung des Nervensystems, etwa Parkinson, vorliegt, eine Rolle.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Mittlerweile ist die Gruppe bei Atemübungen angekommen, die der Angewohnheit zu flach zu atmen entgegenwirken sollen. Während man ein tiefes Schnaufen im Raum hört, sagt Savkoviæ: „Mit teilweise schwer kranken Menschen in der Klinik zu arbeiten motiviert mich auch in meiner Arbeit mit Senioren außerhalb, so wie hier, weil es mir die Wichtigkeit der Vorbeugung vor Augen führt.“