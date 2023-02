Wettbewerb für 330 Wohnungen in den Startlöchern

Von: Thomas Benedikt

Wohnungsbau (Symbolbild) © Rene Traut/IMAGO

Das Baugebiet Am Hochfeld hat die nächste Planungshürde genommen. Im Planungs- und Bauausschuss wurde nun der Auslobungstext für den dazugehörigen Wettbewerb verabschiedet.

Fürstenfeldbruck – „Unser Ziel ist es, nachhaltig und zukunftsweisend zu sein“, erklärte Jennifer Jakob vom städtischen Bauamt, die das Projekt begleitet. Die Kriterien waren zuvor in einem Arbeitskreis erarbeitet worden. Im Großen und Ganzen stießen die Pläne deshalb auf breite Zustimmung im Gremium.

Dichte der Bebauung

Einzig bei der Dichte der Bebauung mussten einige der Stadtratsmitglieder schlucken. 330 bis 350 Wohneinheiten sollen auf dem etwa 5,5 Hektar großen Planstück des insgesamt etwa acht Hektar großen Areals entstehen. In früheren Planungen, damals vermehrt mit Reihen- und Doppelhäusern, war noch von etwa 270 Wohneinheiten die Rede. Die übrige Fläche ist der sogenannte Ideenteil, der in einem späteren Schritt entwickelt wird. Das Ergebnis der Ideenfindung könnten aber auch dort weitere Wohnungen sein.

„Wir stapeln hier schon ganz schön Leute hin“, meinte Christian Götz (BBV). „Ich finde es tatsächlich ein bisschen grenzwertig.“ Auch Georg Jakobs (CSU), der dieses Mal als Vertretung im Planungs- und Bauausschuss saß, nahm die große Menge an Wohneinheiten skeptisch zur Kenntnis.

Klima, Stellplätze, Geothermie

Von einigen weiteren Einwendungen der Ratsmitglieder – Alexa Zierl (ÖDP) wollte den Begriff der Klimagerechtigkeit genauer definieren, Mirko Pötzsch (SPD) wünschte sich bevorzugt unterirdische Stellplätze und Markus Droth (FW) machte sich für Geothermie stark – wurde nur eine in den Auslobungstext aufgenommen. Die Zahl der geforderten Fahrradstellplätze wird entsprechend der städtischen Satzung von einem pro 40 Quadratmeter Wohnfläche auf einen pro 30 Quadratmeter erhöht.

Bei den übrigen Wünschen mahnte Jennifer Jakob davor, zu viele konkrete Forderungen in den Auslobungstext zu geben. „Wir erwarten uns die besten Ergebnisse von einem möglichst offenen Verfahren.“ Dem Auslobungstext muss nun noch der Stadtrat in seiner Sitzung am 28. Februar zustimmen.

