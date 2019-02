Wie das Kinderprinzenpaar der Brucker Heimatgilde den Fasching meistert

Fasching macht gute Laune. Hinter der ausgelassenen Stimmung steckt aber auch viel Vorbereitung und Training. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie das Kinder-Prinzenpaar der Brucker Heimatgilde die Saison meistert.

Fürstenfeldbruck– Wäre man beim Dreh eines Kinofilmes, hieße es jetzt wohl: „Klappe, die dritte“. Die Hebefiguren, an denen sich Kim Kampfrath und Philip Klein im Proberaum der Heimatgilde „Die Brucker“ versuchen, klappen im Training noch nicht immer ganz perfekt. Auf der Bühne haben die beiden aber schon bewiesen, dass sie es können. Beim Kinder-Gardetreffen der Faschingsgesellschaft Narhalla Halbergmoos-Goldach hatte das diesjährige Kinderprinzenpaar der Heimatgilde am vergangenen Wochenende seinen ersten Auftritt mit Tanzeinlage. Als Teil der Showtanzgruppe „Brucker Kids“ gewannen sie auch gleich zwei Pokale. Die Faschingssaison mit Auftritten bei den diversen Kinder-Faschingsbällen kann also beginnen.

Ins Scheinwerferlicht traten Kinderprinz Philip III. und seine Prinzessin Kim I. zum ersten Mal bei der Proklamation im November. Um sich vor großem Publikum sicher präsentieren zu können, gehörten neben dem Tanztraining auch Rhetorik-Stunden zur Vorbereitung. Die begann schon im Sommer, nachdem die Vorstandschaft der Heimatgilde die beiden als Prinzenpaar ausgewählt hatte.

„Ich habe es erst kaum glauben können“, erinnert sich die elfjährige Prinzessin an den Moment, in dem sie von ihrer Wahl erfuhr. Der Überraschung sei aber schnell große Vorfreude gefolgt – auf die Auftritte und auf das Kleid, das sie tragen darf. „Das ist etwas Besonderes, das hat nicht jede“, sagt Kim stolz. Bei den Klassenkameraden in der Brucker Realschule sei die Rolle als Prinzessin aber eher locker aufgenommen worden. „Sie waren halt neugierig, wie das so ist bei Auftritten“, erzählt die Prinzessin und lacht.

+ Die Kinder haben monatelang im Vereinsheim der Heimatgilde geübt. r Prinz wusste im Prinzip schon, wie sich das anfühlt. Seine Schwester war 2013 Kinderprinzessin und ist jetzt Trainerin bei der Heimatgilde. „Als sie damals getanzt hat, war er Feuer und Flamme“, sagt Vater Andreas Klein über den damals achtjährigen Philip. Dann habe er mal eine Tanz-Arbeitsgruppe in der Schule besucht, doch zwischenzeitlich habe sich die Begeisterung des Maisacher Realschülers, der aus Mammendorf kommt, gelegt.

Jetzt ist der inzwischen 14-Jährige wieder mit Eifer dabei. „Er ist sich seiner Rolle als Prinz schon bewusst“, erzählt der Vater über seinen Sohn. Philip nickt dazu. „Das macht echt Spaß“, sagt er und erinnert sich an die vielen Trainingsstunden, bei denen sich herausgestellt hat, dass er mit „seiner“ Prinzessin bei den Tanzfiguren gut harmoniert.

Das zeigt sich auch in der Zeit zwischen den Auftritten. Auf den Autofahrten von einem Termin zum anderen sind die beiden ganz normale Heranwachsende. Sie lachen, erzählen sich Geschichten, machen gemeinsame Fotos und teilen sie über die sozialen Medien. „Das sind dann auch Bilder von unseren Auftritten“, berichtet die Brucker Kinder-Prinzessin, die sich gerne auch mal deutschen Rap auf die Ohren gibt. Der Kinderprinz verfolgt dagegen gerne Real Madrid und den inzwischen zu Juventus Turin abgewanderten Christiano Ronaldo, seinen Lieblingsfußballer.

„Wir freuen uns über diesen Fasching gemeinsam, darüber dass er so lange dauert und über das, was wir erleben“, sagen Philip und Kim. Nach dem gelungenen Auftakt in Halbergmoos präsentieren sie und die „Brucker Kids“ ihre Show „Zwei Welten – eine Freundschaft“ mit Feen und Piraten unter anderem bei den Kinderfaschingsbällen in Bruck. Monatelang haben sie sich mit zwei Stunden wöchentlichem Tanztraining mit Betreuerin Corina Beer und den Trainerinnen Isabell Koschny und Frederike Klein vorbereitet. Die Auftritte sind nun der Lohn für die harte Arbeit.

Die Kinder-Faschingsbälle

der Heimatgilde „Die Brucker“ finden am Sonntag,10. Februar, in der Aula der Mittelschule West (Eingang über die Abt-Anselm Straße) und am Sonntag, 17. Februar, in der Marthabräuhalle statt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr (Einlass ab 13.30 Uhr). Karten zum Preis von 2,50 Euro für Kinder und vier Euro für Erwachsene gibt es nur an der Tageskasse.