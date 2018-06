Wie der Skiclub Fürstenfeldbruck zu seiner urigen Hütte kam

Großes Hüttenjubiläum beim Skiclub Fürstenfeldbruck: Seit 1968 pachtet der Verein in den Wintermonaten die sogenannte Sorg Alpe 1 in Wertach. Am Samstag werden die 50 Jahre mit einem großen Fest gefeiert: mit einer Bergmesse samt Jodlergruppe, Weißwurstessen sowie einem geselligen Abend.

Fürstenfeldbruck – Früher wurde die Sorg Alpe 1 vom Fliegerhorst für die militärische Ausbildung genutzt. Der Skiclub hingegen hatte über viele Jahre hinweg eine Hütte am Roßkopf in Spitzing. Dass der Verein an die Hütte in Wertach kam, ist maßgeblich Arno Huber, Inhaber des gleichnamigen Zigarrenladens in der Brucker Hauptstraße, zu verdanken. Huber, damals Vize-Vorstand beim Skiclub, habe in Fursty immer die Zigaretten-Automaten aufgefüllt und dabei erfahren, dass der Fliegerhorst die Hütte nicht länger nutzen will, weiß Dieter Pleil. Er ist seit mittlerweile über 20 Jahren Hüttenwart beim Skiclub.

Die Verbindung der Familie Pleil zum Skiclub und auch zur Hütte in Wertach ist groß: „Meine Eltern waren Gründungsmitglieder“, erzählt Dieter Pleil. „Wir waren immer auf der Hütte.“ Auch sein Bruder Klaus, der ehemalige OB, war jahrelang selbst Hüttenwart und habe diese Aufgabe immer sehr gerne gemacht. Mittlerweile hat dessen Sohn Sebastian die Funktion gemeinsam mit Dieter Pleil übernommen.

+ In den 50 Jahren ist in und an der Hütte nahe am Skigebiet Jungholz einiges gemacht worden. Das Schlaflager wurde ausgebaut, Arbeiten an der Fassade wurden erledigt und moderne Sanitäreinlagen eingerichtet. Ihren urigen Charme hat die Hütte, die etwa Platz für 20 Leute bietet und ausschließlich an Skiclub-Mitglieder vermietet wird, dennoch nicht verloren. Zudem geschehen alle Renovierungsarbeiten in Absprache mit den Bauern, die die Hütte im Sommer bewirtschaften. „Wir haben ein super Verhältnis mit dem Altmeister“, sagt Pleil. Darum gebe es auch in jedem Jahr ein Sommerfest auf der Hütte.

In diesem Jahr ein ganz besonderes: Am Samstag fährt der Reisebus des Skiclubs mit den angemeldeten Gästen um 8 Uhr am Volksfestplatz Richtung Wertach ab, die Rückfahrt ist am selben Tag um 22.30 Uhr. Neben der Bergmesse und dem Weißwurstessen bleibt im Anschluss Zeit zum Wandern, Radfahren oder Baden. Am Nachmittag gibt es selbstgemachte Kuchen. Um 18 Uhr findet dann an der Hütte eine Brotzeit statt, bei der die Bauern musizieren.

Von Oktober bis Mai hat der Skiclub die Hütte gemietet. Im Sommer wird die Alpe von einer Alpgenossenschaft, bestehend aus rund 35 Bauern, bewirtschaftet. Auch wenn der Skiclub im Sommer zahlreiche Aktionen wie etwa Inline-Skating anbietet, stelle der Wintersport samt eigener Skischule die Basis dar. Erst neulich hat sich wieder eine Gruppe fleißiger Helfer vom Verein zu einer Arbeitstour aufgemacht, um die Hütte für die Übergabe herzurichten. Bewirtschaftet wird diese im Sommer seit vielen Jahren von Hans und Maria Jörg, die sowohl das Jungvieh betreuen als auch eine Wirtschaft betreiben. Pleil: „Es kommen viele Wanderer vorbei.“

Beim sogenannten Viehscheid im September wird die Hütte dann wieder dem Skiclub übergeben. Der Viehscheid ist eine riesige Attraktion in der Region, zu der etwa 15 000 Leute kommen. Anlässlich seines 50. Jubiläums hat der Verein am 18. September eine weitere Aktion geplant: Im Bierzelt bei der sogenannten „Schellenübergabe“ soll dem Hirten der Hütte sowie dem Chef der Genossenschaft eine Glocke überreicht werden. „Damit wollen wir uns auch in der Gemeinde bedanken“, berichtet Dieter Pleil. Auch zu diesem Festakt bietet der Skiclub dann wieder eine Busfahrt für Mitglieder und Gäste an. (Sebastian Öl)