Wieder Blitzer-Marathon: Das sind die Schwerpunkt-Stellen in der Region Fürstenfeldbruck

Von: Thomas Steinhardt

Ein Mess-Gerät © Daniel Reinhardt / picture alliance

Der Blitzermarathon steht wieder bevor. Auch im Landkreis FFB soll an einigen Stellen verstärkt die Geschwindigkeit der Autofahrer überprüft werden.

Fürstenfeldbruck - Am Freitag, 21. April, um 6 Uhr startet der europaweite ‚Speedmarathon’, der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“ koordiniert wird. Bayern beteiligt sich im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 ‚Bayern mobil – sicher ans Ziel’ am 24‑Stunden-Blitzmarathon an der Aktion. Das teilt das Innenministerium mit. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil.

Die Bayerische Polizei führt die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Samstag, 22. April, 6 Uhr durch. Insgesamt rund 2000 Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 1800 möglichen Messstellen.

Es geht ums Wachrütteln, nicht um Bußgeld

„Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten!“, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit sei im Jahr 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern gewesen. Die Zahl der dabei Getöteten stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp 35 Prozent auf 147. „Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken“, sagt der Innenminister. Alle Messstellen sind ab sofort unter www.innenministerium.bayern.de abrufbar“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des zehnten Bayerischen Blitzmarathons.

Die Mess-Stellen im Landkreis FFB:

Fürstenfeldbruck: Münchner Straße, B2 / Höhe Landratsamt (Nachts); Richard-Higgins-Straße / Höhe Grundschule West; Staatsstraße 2054, Höhe Aich; Augsburger Straße B 2 / Höhe Hausnummer 94 - Pucher Berg; Cerveteristraße gegenüber Hsnr. 29 Fahrtrichtung Süden

Germering: Landsberger Straße; Augsburger Straße; St 2544

Gröbenzell: Augsburger Str.

Jesenwang: Kreisstraße FFB, Abschnitt 100

Olching: Schulstraße 12

Puchheim: FFB 11, Höhe Abzweigung Puchheim, Fahrtrichtung Puchheim

