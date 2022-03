Wieder Blitzermarathon: Das sind die Mess-Stellen im Landkreis Fürstenfeldbruck

Von: Thomas Steinhardt

Der Blitzermarathon steht bevor © dpa

Bundesweit ist zu schnelles Fahren laut Innenministerium nach wie vor die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Um gemeinsam gegen Raser vorzugehen, startet am Donnerstag, 24. März, um 6 Uhr ein sogenannter Speedmarathon

Fürstenfeldbruck - Im Rahmen des neunten Bayerischen Blitzmarathons, der ein fester Bestandteil des bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ ist, beteiligt sich das Polizeipräsidium Oberbayern Nord aktiv mit 126 eingerichteten Geschwindigkeitskontrollstellen an der gemeinsamen Verkehrssicherheitsaktion.

Die angekündigten Kontrollen finden in der Zeit vom 24. März, 6 Uhr bis 25. März 2022, 6 Uhr statt. Der Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an Tempolimits zu halten, so das Innenministerium

Die Blitzer im Landkreis Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck: Augsburger Straße (B 2) / Höhe Hausnummer 94 - Pucher Berg

Fürstenfeldruck: Münchner Straße, B2 / Höhe Landratsamt

Fürstenfeldbruck: Richard-Higgins-Straße / Höhe Grundschule West

Fürstenfeldbruck: Staatsstraße 2054, Höhe Aich

Germering: Augsburger Str. / Hochrainweg

Germering: Landsberger Str. (St 2068) / Salzstraße (West)

Gröbenzell: Augsburger Straße

Olching: Schulstraße 12

