Wieder Crash an der Kaisersäule: 60-Jährige leicht verletzt, Auto abgeschleppt

Von: Thomas Steinhardt

Wieder kam es an der Kaisersäule zu einem Unfall. © FFW Puch

Bei einem Unfall an der Kaisersäule an der B2 bei Puch ist eine 60-Jährige leicht verletzt worden. Eines der beteiligten Autos musste abgeschleppt werden.

Puch - Auf Höhe der Kaisersäule beim Brucker Stadtteil Puch wollte ein 69-Jähriger am Freitag um 16 Uhr aus Puch kommend mit seinem VW nach links auf die B 2 in Richtung Mammendorf abbiegen. Gleichzeitig war eine 60-Jährige mit ihrem Opel auf der B 2 aus Mammendorf kommend in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs, wie die Polizei berichtet.

Der 69-Jährige übersah die vorfahrtsberechtigte Opelfahrerin. In der Kreuzung stießen beide Wagen zusammen. Die 60-Jährige wurde laut Polizei hierbei leicht verletzt und kam mit Rückenschmerzen in das Klinikum Fürstenfeldbruck. Der 69-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden im Bereich der vorderen Stoßstangen beschädigt. Der Wagen der 60-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Puch kamen gerade von einem anderen Einsatz (umgestürzter Baum) zurück , als der Unfall passiert war. „Wir sicherten umgehend die Unfallstelle ab, leiteten den Verkehr und stellten den Brandschutz sicher“, heißt es im Bericht der Einsatzkräfte. Nach der erfolgten Unfallaufnahme durch die Polizei entfernten die Pucher Floriansjünger die Fahrzeuge aus dem Kreuzungsbereich und reinigten die Fahrbahn von Betriebsstoffen.

Die Kaisersäule gilt als Unfallschwerpunkt. Der geplante Bau eines Kreisverkehrs scheiterte vor Jahren am Denkmalschutz. Mittlerweile gibt es andere Überlegungen, wie man die Kreuzung entschärfen könnte.

