Von: Thomas Steinhardt

Der Landkreis Fürstenfeldbruck lädt am autofreien Sonntag, 10. September, alle Bürger ein, MVV-Regionalbus-Linien kostenfrei zu nutzen.

Das Angebot gilt für alle Linien die sonntags im Landkreis Fürstenfeldbruck unterwegs sind: X800, X850, X900, 157, 260, 815, 830, 831, 840, 843, 854, 858, 859, 860, 862, 873 von Betriebsbeginn bis Betriebsende, jeweils für die Strecken innerhalb des Kreisgebietes.



Viele Kommunen, Vereine und Verbände seien seit 2021 dem Aufruf des Energiewendevereins Ziel 21 zu Aktionen am autofreien Sonntag als Zeichen gegen die Folgen des Klimawandels gefolgt. Der Landkreis Fürstenfeldbruck war von Anfang an dabei und unterstütze auch in diesem Jahr wieder das wichtige Anliegen und bietet kostenlose Bus-Schnupperfahrten im ÖPNV an, heißt es in einer Mitteilung.

Klimafreundlich

„Jede Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine klimafreundliche Fahrt. Ziel ist es, mit Anreizen Alternativen zum motorisierten Individualverkehr aufzuzeigen“, so Landrat Thomas Karmasin. Bestens eigne sich dazu, das attraktive Mobilitätsangebot am Sonntag einfach und bequem auszuprobieren. „Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zusammen mit der Familie oder Freunden am letzten Feriensonntag, 10. September 2023 die nachhaltigen Möglichkeiten für Ausflüge innerhalb des Landkreises Fürstenfeld-bruck mit den MVV-Regionalbussen erkunden“, so Landrat Thomas Karmasin zum Angebot.

Individuelle Fahrtauskunft mit Echtzeitdaten und Auslastungsanzeige zu allen Sonntagslinien im Landkreis Fürstenfeldbruck X800, X850, X900, 157, 260, 815, 830, 831, 840, 843, 854, 858, 859, 860, 862 und 873 gibt es unter www.mvv-auskuft.de. Für unterwegs eignet sich die MVV-App. Fahr- und Streckenpläne finden Interessierte auch zum Herunterladen auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lra-ffb.de/mobilitaet-sicherheit/oepnv.



Nur innerhalb der Landkreis-Grenzen

Um Missverständnissen vorzubeugen, weist das Landratsamt Fürstenfeldbruck auf folgendes hin: Die Aktion bezieht sich auf Fahrten, die im Gebiet des Landkreises Fürstenfeldbruck liegen. Sollten Haltestellen der Linien X800, X900, 157, 260, 830, 860 in den Nachbarlandkreisen oder auf dem Gebiet der Stadt München angefahren werden, gilt ab der Landkreisgrenze der MVV-Tarif mit den entsprechenden Tarifzonen. Das MVV-RufTaxi und die MVG-Nachtbuslinien sind von der Aktion ausgenommen.



Autofreier Sonntag Das Organisations-Team des autofreien Sonntags (Aufruf zum freiwilligen Verzicht) plant eine große “Radl-Sternfahrt“ zum Schloss Seefeld am Pilsensee im Landkreis Starnberg. Dort werden einige Aktionen zur autofreien Mobilität angeboten. Vom Ernährungsrat und der Agenda 21 wird wieder eine Hofladen-Radeltour angeboten.

Wie im vergangenen Jahr werden auch heuer, am Sonntag, 10. September, wieder zahlreiche dezentrale Veranstaltungen durchgeführt. Der Fürstenfeldbrucker Energiewendeverein ZIEL 21 lädt am Nachmittag in den Biergarten des Bräustüberl Maisach ein. Im Mittelpunkt steht die Verlosung einer Photovoltaik-Balkonanlage.

Der Landkreis Fürstenfeldbruck setzt mit seiner Maßnahme der kostenlosen Bus-Schnupperfahrten im ÖPNV langfristig auf Bewusstseinsarbeit zur nachhaltigen Mobilität. Bereits seit 10 Jahren bietet er solche Aktionen an etwa bei Linieneröffnungen, oder bis 2019 oder am letzten Freitag vor den Herbstferien.

