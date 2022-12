Wieder Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen

Von: Thomas Steinhardt

Es kam zu einigen Unfällen. © picture alliance / dpa

Auch in den vergangenen Tagen sorgten die winterlichen Straßenverhältnisse wieder für mehrere Verkehrsunfälle auf den Straßen im Dienstbereich der PI Fürstenfeldbruck. Dabei waren auch Verletzte zu beklagen.

Fürstenfeldbruck - Am Freitagvormittag kam es laut Polizei auf der B 471 bei Grafrath zu einem Auffahrunfall. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Landsberg am Lech konnte aufgrund der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig stehen bleiben und fuhr einem vorausfahrenden Pkw von hinten auf. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Fast zeitgleich verlor gegen 9 Uhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin am Ortseingang von Grafrath in der Moorenweiser Straße die Kontrolle über ihren BMW und schleuderte gegen ein Verkehrszeichen. Die Frau aus Jesenwang blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Gegen eine Straßenlaterne

Die schneeglatte Fahrbahn wurde am Freitag auch einem 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Geltendorf zum Verhängnis. Er rutsche gegen 9 Uhr kurz vor dem Ortseingang Dünzelbach (Gemeinde Moorenweis) in einer Rechtskurve von der Straße und prallte mit seinem Audi gegen eine Straßenlaterne. Der Gesamtschaden beziffert sich laut Polizei hier auf 3000 Euro.

Am Freitagnachmittag kam es in Fürstenfeldbruck in der Augsburger Straße gegen 15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin schaffte es aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr, mit ihrem Skoda zum Stehen zu kommen und rutschte einem voraus fahrenden Ford hinten auf. Hier blieb der Sachschaden gering.

Schwerverletzt

Schwerverletzt musste eine 83-jährige Frau aus Moorenweis in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf dem Gehweg in der Ammerseestraße ausgerutscht war. Sie brach sich mehrfach das Bein.

Crash im Kreisel

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf den winterlichen Straßen war laut Polizei auch die Unfallursache am Samstag in der Früh gegen 0.30 Uhr. Der 72-jährige Fahrer eines Kleintransporters war auf der Bundesstraße B 2 von Fürstenfeldbruck kommend unterwegs und wollte im Kreisverkehr die Abfahrt Richtung Oberschweinbach nehmen. Der aus Baden-Württemberg stammende Fahrer überfuhr die Verkehrsinsel und krachte gegen die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch verletzte sich einer seiner vier Insassen leicht. Vorsorglich wurden alle Personen in einem Krankenhaus ärztlich untersucht. An dem Kleintransporter der Marke Mercedes entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von 10000 Euro.

Linienbus rammt Pkw

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es am Samstag gegen 10 Uhr zwischen Adelshofen und Nassenhausen. Ein Linienbus fuhr einem vorausfahrenden Pkw auf, nachdem dieser ins Rutschen geriet und abbremsen musste. Der 53-jährige Busfahrer versuchte laut Polizei noch, dem schlitternden Pkw auszuweichen, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig anzuhalten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6000 Euro. Die Fahrgäste und die beiden Fahrer blieben unverletzt.

