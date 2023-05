Treffen eines so genannten Freundeskreises: Wirbel um Veranstaltung in Fürstenfeld

Von: Lisa Fischer

Das Kloster Fürstenfeld © mm

Wenn umstrittenen Parteien oder Künstlern Raum für ihre Auftritte gegeben wird, werden hin und wieder Proteste laut. So auch aktuell in Fürstenfeldbruck. Grund ist der Bruno-Gröning-Freundeskreis, der sich am Sonntag im Veranstaltungsforum trifft. Kritiker sehen den Verein als Sekte.

Fürstenfeldbruck – Wer darf in öffentlichen Häusern auftreten und wer nicht? Diese Debatte, die vor allem gerade in den sozialen Netzwerken hochkocht, betrifft aktuell das Veranstaltungsforum Fürstenfeld. Grund ist ein Treffen des Bruno-Gröning-Freundeskreises, ein umstrittener Verein, der sich dem Lebenswerk seines Namensgebers widmet.

Bruno Gröning war in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik unterwegs und hielt zahlreiche Vorträge. Er behauptete von sich selbst über eine Art Kraft, einen „Heilstrom“, zu verfügen. Kranke sollten sich von der Wissenschaft, der Medizin, abwenden und auf „natürliche Heilung“ setzen. Seine Anhänger nannten ihn „Wunderheiler“ und versprachen sich Heilung durch Kontakt zu Göring.

Immer wieder geriet er durch seine Tätigkeit mit dem Heilpraktikergesetz in Konflikt, eine Zulassung hatte er nicht. Auch wurde er wegen fahrlässiger Tötung einer 17-Jährigen angeklagt, die an Lungenkrebs erkrankt war und verstarb.

Die Mitglieder des Freundeskreises haben nach eigenen Angaben selbst Heilung durch die Heilkraft erfahren und verbreiten die Lehre Grönings über seinen Tod hinaus. Die Veranstaltungen des Vereins werden vielerorts kritisch beäugt. So auch in Fürstenfeldbruck.

Veranstaltungshäuser für alle gebaut

Norbert Leinweber, Leiter des Veranstaltungsforums, verweist auf eine Aussage des Ehrenpräsidenten des Europäischen Verbands der Veranstaltungs-Centren (EVVC), Joachim König. Dieser antwortete auf die Frage „Welche Veranstaltungsanfragen werden verboten?“: „Insgesamt ist es die Wahrheit, dass es immer eine gewisse Anzahl von Veranstaltungen geben wird, die man mit Fragezeichen versehen kann. Sie werden in den Veranstaltung-Centren durchgeführt, weil dies die zugeordnete Aufgabe unserer Einrichtungen ist.“ Die Veranstaltungshäuser seien (mit Steuergeldern) von allen für alle und alles gebaut worden, was nicht verboten ist, so König.

Leinweber sagt dazu: „Wo fangen wir bei etwaigen Absagen an und wo hören wir auf?“ Wenn etwas die rechtsstaatlichen Spielregeln verletzt, gehöre es verboten. „Dann wird es nicht stattfinden. Und zwar nicht, weil wir unsere Räume nicht zur Verfügung stellen, sondern weil es von den zuständigen Instanzen unseres Rechtsstaats untersagt worden ist.“ Das würde in diesem Fall nicht zutreffen. Recherchen Leinwebers haben außerdem ergeben, dass sich der Verein bereits im Landsberger Veranstaltungsforum traf wie auch in Räumen eines Roten-Kreuz-Kreisverbands.

Unverständnis aus Reihen der CSU

Andreas Lohde (CSU) stößt die genehmigte Veranstaltung auf. Er verweist in einem Schreiben seiner Fraktion an die Stadtverwaltung darauf, dass andere Kommunen „die Veranstaltungen der Sekte nicht zugelassen“ hätten. „Bereits 1998 wurde im Enquete-Kommissions-Bericht des Deutschen Bundestages neben der Scientology-Sekte auch vor der Bruno-Gröning-Sekte gewarnt“, so Andreas Lohde (CSU).

Thema für nächste Ausschusssitzung

Einfluss auf das Programm des Veranstaltungsforums haben weder Stadtverwaltung noch der Stadtrat. Das wurde bei der Gründung des Forums so festgelegt. Brigitta Klemenz (CSU), Dritte Bürgermeisterin und Vorsitzende des Kulturausschusses, hält es nach der aktuellen Debatte für sinnvoll, das Thema in der nächsten Sitzung im Juli zu besprechen. „Es gibt geteilte Meinungen, da ist eine Besprechung sicher nicht verkehrt.“ Eine Aussprache beziehungsweise Lösung sei sinnvoll, „auch, damit das Veranstaltungsforum künftig vom Gremium Rückendeckung erhält“, so Brigitta Klemenz.

