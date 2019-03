Wirtschaftsempfang: Die Stadt entwickelt sich positiv

Rund 140 Gäste aus Wirtschaft und Politik versammelten sich am Donnerstagabend im Kleinen Saal im Veranstaltungsforum Fürstenfeld zum Wirtschaftsempfang der Großen Kreisstadt.

Fürstenfeldbruck –Neben der Ansprache von Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) gab es zwei Vorträge zum Thema Cybersicherheit. Die musikalische Begleitung übernahm das mehrfach ausgezeichnete Akkordeon-Ensemble „Les Jeunettes et leurs garcons“ der Kreismusikschule unter der Leitung von Günter Glauber.

In seiner Rede ging OB Raff auf die immer komplexere digitale Vernetzung ein. Dadurch würden sich Gefahren wie Cyber-Angriffe, unter anderem auf das Brucker Klinikum im November 2018, häufen. Die Stadt konnte sich bisher vor größeren Angriffen wehren. Im vergangenen Halbjahr wurden pro Monat 15 bis 50 E-Mails mit Viren abgefangen.

Trotz sinkender Arbeitslosenquote von 3,5 auf 3,3 Prozent (fast Vollbeschäftigung) und konstant bleibender Zahl der Gewerbebetriebe von 3860, brachen die Einnahmen bei der Gewerbesteuer von 23 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 15,4 Millionen Euro im vergangenen Jahr ein. Lediglich die Einkommensteuer stieg leicht an, beschrieb der OB die Finanzen der Stadt.

Mit steigender Einwohnerzahl – in Bruck waren Ende 2018 38 536 Bewohner gemeldet, 364 mehr als im Vorjahr – habe sich die Zahl der Pendler weiter erhöht. 11 320 Menschen verlassen für die Arbeit den Landkreis, dem gegenüber stehen 10 269 Einpendler. Diesem Trend wolle er entgegenwirken, so Raff. Die Ansiedlung von Firmen bei der Entwicklung des Fliegerhorstes müsse daher Vorrang haben.

Mit Nadja Kripgans-Noisser hat die Stadt seit erstem März eine neue Leiterin für die Konversion Fliegerhorst eingestellt. Unabhängig von den Planungen am Fliegerhorst entwickelt sich das Gewerbegebiet am Kugelfang weiter. Bis Ende 2020 werden sich acht weitere Firmen dort niederlassen. Auch der südliche Bereich, der sich noch in Privatbesitz befindet, soll für weiteres Gewerbe erworben werden.

Wenn es der Stadt gelänge, nicht nur für den nördlichen Bereich des Viehmarktplatzes einen Investor zu finden, sondern auch den südlichen Bereich attraktiv zu gestalten, sollte dies die Innenstadt beleben, so Raff. Außerdem habe das Ergebnis der Untersuchung „Vitale Innenstadt 2018“ gezeigt, dass die Befragten mit der Attraktivität der Innenstadt zufrieden bis sehr zufrieden sind. dm