Wirtschaftsempfang: Vorfreude auf Vorzeige-Projekt in Fursty

Von: Dieter Metzler

Rund 130 Gäste konnte Landrat Thomas Karmasin beim Wirtschaftsempfang des Landkreises begrüßen. © dieter metzler

Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona- Pandemie hat Landrat Thomas Karmasin wieder zu einem Wirtschaftsempfang ins Landratsamt eingeladen.

Fürstenfeldbruck – Der Abend solle nicht nur als Inspiration dienen, sondern auch als Plattform für Kommunikation, sagte er den rund 130 Gästen. Die vergangenen zwei Jahre waren geprägt von Lockdowns, wirtschaftlichen Fiaskos und digitalen Veranstaltungen.

Dabei sei deutlich geworden, „dass unser vermeintlich hoch technisiertes Land deutliche Schwächen im Bereich der Digitalisierung“ habe.

Als in seiner Amtszeit als Landrat bisher bedeutendste Projekt bezeichnete Karmasin das auf dem Fliegerhorst beabsichtigte Vorhaben eines Medizin-Campus namens „Biodrom“ mit landes-, bundes- und sogar europaweiter Bedeutung. „Hier am Standort soll zukünftig Forschung und Entwicklung von Hightech-Medizin stattfinden, die Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Alzheimer noch besser bekämpfen können.“ Das sei für den Landkreis der Weg zu einer attraktiven und nachhaltigen Zukunft mit vielen qualifizierten und hochwertigen Arbeitsplätzen. Er sei die einmalige Chance, einen Teilchenbeschleuniger in den Landkreis zu holen. Obwohl mit Oslo, London, Paris und Mailand die Standortkonkurrenz erheblich ist, stehe der Landkreis für das Vorhaben an erster Stelle.

Im Alltag, wo den Landkreis Fachkräfte- und Nachwuchsmangel nach wie vor Sorgen bereitet, wies Karmasin auf das digitale Azubis-Event „Matchyourfuture“ hin, das der Landkreis gemeinsam mit dem Kreis Dachau und dem Mediapartner Merkur und TZ vom 17. bis 23. Oktober über eine Online-Plattform durchführt. Hier können sich noch Arbeitgeber und Schüler registrieren. Zudem wies Karmasin auf den Abend der regionalen Wirtschaft in der Marthabräuhalle am Donnerstag, 13. Oktober, hin.

Thorsten Jekel, IT-Unternehmer und Autor, schilderte in seinem Impulsauftrag, wie und wo der Einsatz von digitalen Hilfsmitteln sinnvoll ist, um Zeit und Energie einzusparen. Dazu gab er den Gästen einige Tipps mit auf den Weg: „Erst Hirn einschalten, dann Technik. Und wenn Sie zu einem Modus kommen, wo nicht die Technik Sie beherrscht, sondern Sie die Technik beherrschen, dann wird aus digitalem Frust digitale Lust.“

Den Empfang nutzte Karmasin, um Franz Höfelsauer für sein Engagement in der kommunalen Selbstverwaltung im Auftrag des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze zu überreichen. Seit 1996 im Brucker Stadtrat, sei ihm besonders der Mittelstand und das Gewerbe am Herzen gelegen, so Karmasin.

Als Mitglied im Vorstand des Fördervereins Brucker Land, als Obermeister des Bäcker-Handwerks sowie als Kreishandwerksmeister habe er sich dem Handwerk und Gewerbe besonders verpflichtet gefühlt. So wurde auf seine Initiative ein „Runder Tisch“ für Stadtentwicklung und Stadtmarketing gegründet und erstmals auch ein Brucker Handwerkerpreis ausgelobt. Kostenfreies City-WLAN sowie die Begrünung der Stadtmitte zählen zu seinen initiierten Projekten als Gewerbeverbandschef. Und seit 2014 sitzt Franz Höfelsauer auch im Kreistag und im Wirtschaftsbeirat bringt er seit 2017 sein Fachwissen ein.

