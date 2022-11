Bitterer WM-Auftakt – Enttäuschung beim Public Viewing

Von: Peter Loder

Teilen

Die Fans in der Brucker Kneipe Luftraum schlugen angesichts des Spiels die Hände über dem Kopf zusammen. © Weber

Das gemeinsame WM-Schauen wird diesmal wohl kein großer Renner. Viele Fußballkneipen haben sich dem Katar-Boykott angeschlossen – und die deutsche National-Elf hat zum Auftakt gegen Japan am Mittwoch eine Niederlage kassiert.

Fürstenfeldbruck – So blieben die Tische in Emmerings Altem Wirt sowie in den Brucker Kneipen Luftraum und Fohlenhof nur spärlich besetzt. Bei den Premieren-Gästen, die trotz des Nachmittagstermins gestern gekommen waren, spielte die negative Stimmung gegenüber der Wüsten-WM ohnehin keine große Rolle. Guten Gewissens verfolgte Brucks ehemaliges Bayernliga-Ass Uwe Flähmig in der Luftraum-Kneipe das Match gegen Japan.

Sport im Vordergrund

Die Meinung des 69-Jährigen ist eindeutig: „Ich will Fußball sehen und nicht über Politik diskutieren.“ Wenn die WM vorbei ist, solle der DFB gegenüber der FIFA für klare Verhältnisse sorgen. Auch Luftraum-Wirt Christoph Laepple steht zu seinem über zwei Flachbildschirme flimmerndes Public-Viewing-Angebot: „Ich komme mit der politischen Situation auch nicht klar, sehe aber das Sportliche im Vordergrund. Man sollte diese Dinge strikt getrennt betrachten.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zwei Kilometer amperabwärts beim Alten Wirt in Emmering wurde im großen Saal zwar eine Großbildleinwand aufgebaut, doch die Kulisse davor blieb gestern überschaubar klein. 13 WM-Begeisterte fieberten mit der Elf von Hansi Flick. Dabei hatte Goran Jokic ursprünglich für die WM kein Public Viewing geplant, sich aber kurzfristig anders entschieden: „Jetzt erst recht, wir hatten schon genügend Diskussionen,“ argumentiert der Gastronom, der zum Sponsorenkreis von Brucks Eishockey-Cracks gehört und den WM-Start der Fußballer am Mittwoch an der Seite von EVF-Vizepräsident Manuel Vilgertshofer verfolgte: „Eigentlich schau’ ich keinen Fußball und bei der WM nur die deutschen Spiele. Doch dabei will ich unter Leuten sein.“ Jokic’ sieht derweil trotz der sportlichen Pleite dem nächsten Deutschland-Spiel am Sonntag optimistisch entgegen: „Es gibt schon einige Reservierungen.“

Im Daxerhof

Rappelvoll war es am Mittwoch im Daxerhof in Olching. Wirt Peter Helfer hatte seine Gäste mit dem Versprechen gelockt, für jedes deutsche Tor einen Schnaps auszugeben. Dass er nach dem 1:2 nur einen Verlust im Promillebereich hatte, tröstete den Ex-Vize des TSV 1860 München nur wenig. Den Vorschlag, gegnerische Treffer mit einem Sake, dem japanischen Nationalgetränk, zu belohnen, hatte er im Vorfeld wohlweislich abgelehnt.

Bei seinem Brucker Fohlenhof-Kollegen Lenz Huber zückten die gerade mal zehn zum WM-Schauen gekommenen Gäste bereits zehn Minuten vor Abpfiff die Geldbörsen. Die frustrierten Fans zahlten ihre Zeche und suchten angesichts der sportlichen Pleite das Weite.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.