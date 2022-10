Wohnraum immer weniger erschwinglich

Von: Sabine Kuhn

Teilen

Wohnen bleibt teuer: Die Preise für Wohnungen und Häuser in Deutschland steigen im fünften Quartal in Folge © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Mieter mit mittlerem Einkommen konnten sich im Jahr 2021 im Schnitt weniger Quadratmeter Wohnfläche leisten als noch 2018.

Fürstenfeldbruck - Wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, ist die Erschwinglichkeit von Mietwohnungen in fast 75 Prozent der Landkreise für Durchschnittsverdiener zurückgegangen. Im Kreis Bruck ist Wohnen demnach besonders teuer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das IW hat berechnet, wie viel Quadratmeter Wohnraum sich ein Single-Haushalt mit mittlerem Einkommen in der jeweiligen Region leisten kann, wenn er maximal 25 Prozent seines Nettolohns für die Kaltmiete aufwenden möchte. Mit lediglich 36,2 Quadratmetern lag der Wert in München 2021 trotz vergleichsweise hoher Löhne am niedrigsten. Es folgten der Landkreis München (43,3 Quadratmeter), das baden-württembergische Freiburg (44,4), Fürstenfeldbruck (44,7) und Miesbach (45,22) sowie Frankfurt am Main (45,4).

Bundesweit lag der Wert bei 70,3 Quadratmetern. Angesichts von Inflation und steigenden Energiepreisen würden künftig verstärkt kleinere Wohnungen nachgefragt, so Ökonomen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.