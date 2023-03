Stadt will mittlere Einkommensgruppen bei Wohnungssuche unterstützen

Von: Thomas Benedikt

Für Menschen mit mittlerem Einkommen wird es bei den explodierenden Preisen auf dem Immobilienmarkt immer schwieriger, Eigentum zu erwerben. Sei es nun in Form eines Wohnungs- oder Hauskaufs, oder dass sie selbst bauen. Dafür reicht oft das Geld nicht mehr.

Fürstenfeldbruck – Um aber in den Genuss einer Förderung zu kommen, verdienen diese Menschen wiederum zu viel. Ein Dilemma, das die Stadt Fürstenfeldbruck nun angehen will. In der jüngsten Sitzung des Planungs- und Bauausschusses wurde die Verwaltung damit beauftragt, zu prüfen, wie Wohnraum für mittlere Einkommen geschaffen werden könne.

Hintergrund ist ein gemeinsamer Antrag von CSU und Grünen aus dem April 2022. Darin wird vorgeschlagen, dass die Sozialgerechte Bodennutzung (Sobon) der Stadt mit dem Ziel überarbeitet wird, nicht nur untere sondern auch mittlere Einkommensgruppen bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum zu unterstützen. Vorgeschlagen werden verschiedene Werkzeuge, unter anderem Einheimischen-Modelle oder förderfähige Eigentumswohnungen.

Praktische Umsetzung ist schwierig

Doch die praktische Umsetzung davon gestaltet sich schwierig, wie Stadtplaner Markus Reize im Ausschuss erklärte: „Es ist komplexer als wir vermutet hatten.“ Ziel sei es, ein Modell zu schaffen, das ohne finanzielle Förderung auskommt, sondern durch die Abschöpfung von Planungsgewinnen und Verträgen mit den Bauherren die Quadratmeterpreise im Geschosswohnungsbau begrenzt. „Das in eine qualitativ nachvollziehbare und rechtlich haltbare Form zu gießen, dauert aber noch“, so Reize.

Weniger Mittel für sozial Schwachere?

Zumal sich eine Grundsatzfrage stellt, wie in der Diskussion klar wurde: Wenn man die mittleren Einkommen auf diese Art fördert, werden damit nicht den Menschen mit niedrigeren Einkommen, die noch dringender auf Hilfe angewiesen sind, Mittel entzogen? Denn, so formulierte es Sitzungsleiter Christian Stangl: „Uns ist klar, dass der Kuchen nur einmal verteilt werden kann.“

Die Meinungen hierzu gingen weit auseinander. Andreas Lohde (CSU) plädierte, den „zwischen die Förderungen durchrutschenden Mittelstand“ nicht außen vor zu lassen. Gerade bei Großbauprojekten wolle er so für eine gesunde Durchmischung der Einkommen sorgen. Unterstützung erhielt er von Jan Halbauer (Grüne), der Kirchheim bei München als ein gelungenes Beispiel für dieses Vorgehen anführte.

Alexa Zierl (ÖDP) begrüßte zwar grundsätzlich die Förderung mittlerer Einkommen. Sie stellte aber auch klar, dass dies nur zusätzlich zur Förderung der sozial Schwachen passieren dürfe – nicht stattdessen.

Fokus auf Baugenossenschaften

Genau davor warnten Adrian Best (parteifrei) und Mirko Pötzsch (SPD). Man dürfe die Sobon auf keinen Fall so ändern, dass weniger geförderter Wohnraum für einkommensschwache Menschen zur Verfügung stünde. In ihren Augen solle man stattdessen verstärkt auf Baugenossenschaften setzen. Ein Vorschlag, dem sich auch Markus Droth (FW) und Christian Götz (BBV) anschlossen. „Wir werden das ergebnisoffen prüfen“, versprach Reize.

