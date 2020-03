Wollen Geschäftsleute ihre Läden am Sonntag noch öffnen?

Rein formal können in der Stadt auch 2020 vier verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Dies billigte der Kultur- und Werkausschuss vom Grundsatz her.

Fürstenfeldbruck– Allerdings stellte SPD-Stadtrat Philipp Heimerl den Sinn dieser Veranstaltungen zumindest zur Diskussion. „Die wenigen Läden, die wir noch in der Innenstadt haben, öffnen da auch immer seltener“, sagte der SPD-Fraktionschef. Er regte an, noch einmal bei den Gewerbetreibenden nachzufragen, inwieweit überhaupt noch Bedarf besteht, an verkaufsoffenen Sonntagen zu öffnen.

Klaus Wollenberg (FDP) stimmte dem insofern zu, als er den ursprünglichen Zweck dieser vier Sonntage, nämlich den örtlichen Handel zu stärken, in Frage gestellt sah. Die aus Ober- und Niederbayern stammenden Fieranten, die bei den Marktsonntagen an Straßenständen ausstellten, würden zu viele Kunden abziehen. „So führt man eine Tradition fort, die wenig Sinn macht“, sagte Wollenberg zu den verkaufsoffenen Sonntagen. Für eine weitere Klärung solle daher auch der Wirtschaftsreferent eingebunden werden.

Dennoch stimmte der Ausschuss den vorgeschlagenen Terminen zu: Der 26. April ist inzwischen aufgrund der Coronakrise abgesagt. Weitere verkaufsoffene Sonntage sind am 17. Mai bei der Autoschau, am 19. Juli im Rahmen des Altstadtfestes und beim Herbstmarkt am 25. Oktober.

In dem Zusammenhang schlug Heimerl ferner vor, die Autoschau in ein Mobilitätsevent umzuwandeln. Es könne thematisch mehr Vielfalt in die Autoschau bringen. Dritte Bürgermeisterin Karin Geißler (Grüne) sah grundsätzlich Klärungsbedarf, ob eine Autoschau überhaupt noch zeitgemäß sei. Karl Danke (BBV) erinnerte noch an die Initiative seines Fraktionskollegen Andreas Rothenberger, an diesen Sonntag verstärkt regionale Produkte anzubieten.