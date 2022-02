Feuerwehr steigt dem Rathaus aufs Dach - Fichte kracht in Bach

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Die Feuerwehr im Rathaus-Einsatz. OB Raff lugte aus dem Fenster. © FFW FFB

Auch die Feuerwehren aus Bruck und Graßlfing waren wegen Sturmtief Ylenia im Einsatz. Die Brucker Wehr sogar an einem ganz besonderen Ort.

Fürstenfeldbruck/Graßlfing - Am Rathaus in Fürstenfeldbruck hatte der Sturm Dachziegel gelöst. Sie drohten, auf Gehsteig und Straße zu fallen, wie die Feuerwehr berichtete. Mit Hilfe der Drehleiter stiegen Einsatzkräfte dem Rathaus praktisch aufs Dach – und OB Raff spitzte laut Feuerwehrbericht „schelmisch“ aus einem Fenster und fragte, was die Wehr da gerade macht.

Bei der Bergung des Baums halfen Kräfte aus Esting und Olching zusammen. © FFW Graßlfing

Nach der Sicherung des Daches musst die Wehr dann im Westen der Stadt eingreifen. Eine etwa 30 Meter hohe Kiefer war knapp davor, umzufallen. Mühsam, Stück für Stück wurde der Baum mit Drehleiter und Kettensäge abgetragen, so die Feuerwehr.



Zuvor schon waren die Einsatzkräfte zu Sturmeinsätzen gerufen worden. Unter anderem hatte ein umgefallener Baum die Schöngeisinger Straße blockiert und am Engelsberg stürzten ebenfalls Bäume um.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Die Graßlfinger Wehr zählte insgesamt acht Sturm-Einsätze. Baum auf Fahrbahn sowie Stromleitung und Fichte im Bach lauteten einige der Alarmierungen. Bei der Bergung der Fichte halfen die Kameraden aus Olching mit ihrem Rüstwagen-Kran. Die Olchinger Wehr selbst blieb diesmal bis auf diesen Einsatz vom Sturm weitgehend verschont, wie es in deren Bericht heißt. In Germering wurde ein Mann schwer verletzt und auch die Gröbenzeller Wehr hatte mehrere Einsätze.

Außerdem interessant: Der Blaulichtticker für die Region FFB.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.