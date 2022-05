Zauberer sucht Kind als Assistenten

Von: Ulrike Osman

Julian Button sucht ein Kind für seinen Zauber-Auftritt. © mm

Am Mittwoch beginnt im Veranstaltungsforum das fünftägige Zauberkunst-Festival „HocusPocus“.

Fürstenfeldbruck – In diesem Rahmen finden – neben Vorstellungen für die breite Öffentlichkeit – die Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst statt. Mit dabei ist unter anderem Julian Button aus Hamburg. Er sucht für eine seiner Zauber-Nummern ein Kind aus der Region, das ihm assistiert.

Mit einem echten Zauberkünstler zusammen auf der Bühne stehen – das verspricht eine spannende Sache zu werden. Wer mitmachen will, muss aber einige Voraussetzungen mitbringen. „Das Kind sollte zwischen sechs und acht Jahre alt, klein und dünn sein“, erklärt der Zauberkünstler. Und ganz wichtig: „Das Kind darf keine Platzangst haben und muss etwa acht Minuten lang still sitzen bleiben können.“

Dass das keine einfache Aufgabe ist, weiß der 42-Jährige – doch seine Nummer steht und fällt damit. Welchen Trick er im Rahmen des Wettbewerbs vorführen will, kann der Hamburger im Vorfeld natürlich nicht verraten. Nur soviel: „Es geht um das Thema Mülltrennung.“ Das Kind werde aus einem übergroßen Müllbeutel erscheinen. „Es gibt auch eine Gage“, verspricht Julian Button.

Am Mittwoch, 11. Mai, ab 18 Uhr lädt der Zauberkünstler interessierte Kinder mit Begleitperson zum Casting ins Hotel Fürstenfelder (Mühlanger 5, Fürstenfeldbruck) ein. Für das Casting müssen die Eltern ihr Kind vorher bei Julian Button per E-Mail an info@julian-button.com oder unter Telefon (0173) 2 51 67 16 anmelden.

Wer ausgewählt wird und schon zur Schule geht, muss sich außerdem für einen Tag vom Unterricht befreien lassen. Denn Julian Buttons Auftritt bei der Zauberkunst-Meisterschaft findet vormittags statt – und zwar an einem echt magischen Datum: Freitag, 13. Mai, zwischen 8 und 11 Uhr. Auch ein Elternteil oder eine andere erwachsene Begleitperson muss in diesem Zeitraum dabei sein können.

Der Hamburger ist ein Hochkaräter seiner Zunft. Er war bereits Deutscher Vizemeister im Zaubern und hat nun in der Sparte Kinderzauberei die Vorentscheidungen zu den Deutschen Meisterschaften gewonnen. Der Auftritt am Freitag findet nicht vor großem Publikum statt, sondern vor einer Jury aus Punktrichtern.

Als Button die Zauberkunst für sich entdeckte, war er sogar noch jünger als das Assistenzkind, das er für seinen Auftritt sucht. „Mit vier Jahren habe ich einen Zauberkasten geschenkt bekommen“, erinnert er sich. Seitdem hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen. Mit bis zu 150 Auftritten im Jahr ist der Hamburger, der auch als Schauspieler und Moderator arbeitet, gut im Geschäft. Mit seinen Bühnenshows wird er für Messen, Tagungen und Firmenfeiern gebucht.

