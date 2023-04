Risikogebiet für das Zecken-Virus: Es fängt an wie eine Grippe

Von: Tobias Gehre

Im Frühling lauern die Zecken wieder in der Natur und saugen sich auf ungeschützter Haut fest. © mm

Sie sind klein, ziemlich eklig und manchmal sogar tödlich. Weil Zecken in der Region immer öfter das gefährliche FSME-Virus in sich tragen, ist der Landreis jetzt zum Risikogebiet erklärt worden. Experten raten zur Impfung – und zur Vorsicht.

Landkreis – Der Frühling ist da. Viele Menschen zieht es da wieder in die Natur. Ob Hundebesitzer, Spaziergänger, Naturfotografen, Förster oder Waldarbeiter – wer häufig draußen unterwegs ist, läuft Gefahr, sich eine Zecke einzufangen. Bisher war das für viele vor allem eklig. Doch immer mehr der kleinen Blutsauger tragen eine potenziell tödliche Gefahr in sich: die so genannte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Deshalb hat das Robert-Koch-Institut (RKI) den Landkreis jetzt offiziell zum FSME-Risikogebiet erklärt.

Zu Grunde liegt dieser Einstufung die Zahl der registrierten Fälle. Von Bedeutung ist dabei die so genannte Kreisregion, erklärt der Leiter des Brucker Gesundheitsamtes, Dr. Lorenz Weigl. Diese besteht aus dem jeweils betroffenen Kreis und allen angrenzenden. Im Fall von Fürstenfeldbruck zählten Experten etwa im Jahr 2018 drei Fälle sowie 2020 und 2022 je zwei Fälle.

Eine Infektion mit dem FSME-Virus ist alles andere als ungefährlich. Im schlimmsten Fall führt sie zum Tod. Möglich sind auch bleibende Schäden wie Lähmungen oder Konzentrationsprobleme, erklärt Dr. Weigl.

Zunächst träten grippeähnlichen Beschwerden auf, gefolgt von einem mehrtägigen symptomfreien Intervall. Danach könne es zu den spezifischen neurologischen Erscheinungen der FSME kommen. Ein großer Anteil der Infektionen, etwa 70 bis 95 Prozent, verlaufe jedoch asymptomatisch oder die zweite Krankheitsphase bleibe komplett aus.

Impfung

Den besten Schutz gegen das Virus biete eine Impfung. In der Regel sind laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) drei Immunisierungen in einem Zeitraum von maximal 15 Monaten notwendig, um den vollen Impfschutz zu erreichen. Dieser halte dann mindestens drei Jahre. In Bayern werde die FSME-Impfung in der Regel für alle bayerischen Versicherten von den Krankenkassen übernommen.

Um sich am besten erst gar keine Zecke einzufangen, rät Dr. Lorenz Weigl, zu zeckenabweisenden Mitteln und längerer, hellerer Kleidung. Wer in der Natur unterwegs war, solle sich zudem anschließend nach Zecken absuchen. Von Versuchen, die Tierchen in der Haut mit Klebstoff zu entfernen, rät der Mediziner ab. Er empfiehlt, die kleinen Blutsauger mit einer Pinzette nah an der Haut zu packen und mit einem geraden Zug langsam herauszuziehen.

Der Unterschied zur Borreliose

Zecken können auch Borreliose übertragen. Diese Krankheit wird aber nicht durch Viren sondern durch Bakterien ausgelöst. Die Johanniter Unfallhilfe mit Sitz in Puchheim weist auf den oft rötlichen Hof um die Einstichstelle hin. Häufig trete die Rötung erst ein paar Tage nach dem Stich auf. „Die Diagnose ist nicht immer einfach“, sagt Thomas Reiter, Teamleiter Bildung und Rettungssanitäter bei den Johannitern. „Manchmal bleibt die Rötung aus“, erklärt er. Auch bei grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen oder geschwollenen Lymphknoten sollte man einen Arzt konsultieren. Unbehandelt könne Lyme-Borreliose zu Nervenlähmungen, Gelenk- oder Herzmuskelentzündungen führen.