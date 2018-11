Zeitzeuge hat die Schrecken der NS-Zeit nicht vergessen

Abba Naor hat eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte miterlebt: Der litauische Jude ist Überlebender des Holocaust. Von den Dramen, die er erlebte, berichtete er nun bereits zum wiederholten Mal im Rahmen der Zeitzeugen-Gespäche in der Berufsschule Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck – Im März feierte Naor seinen 90. Geburtstag. Dass er auch in diesem hohen Alter noch durch Deutschland reist, um an den Schulen über die Schrecken des Holocaust zu berichten, ist nach Ansicht von Berufsschulleiterin Andrea Reuß wichtig: „Die Rechtspopulisten werden immer lauter“, sagte sie bei Naors Besuch. Als Schule wolle man dazu beitragen, dass es nie wieder zu so einem dunklen Kapitel komme.

Naor erzählte ausführlich von seinem Leben. „Das ist zum Teil vielleicht ein bisschen langweilig“, sagte er zu den Schülern. „Aber das ist meine Geschichte. Ich habe nur diese eine.“ Wenn es zu langweilig werde, sollen die Schüler einfach ein Zeichen geben, forderte er auf. Doch dieses Zeichen blieb aus. Die Jugendlichen folgten gebannt dem Bericht des Zeitzeugen, der emotional teilweise nur schwer zu ertragen war. Vor allem die Berichte aus seiner Kindheit in Litauen machten die Schrecken des Dritten Reichs deutlich. Aufgewachsen ist Naor in Kaunas in Litauen.

„Bis der Krieg kam, waren wir eine ganz normale litauische Familie“, sagte er. Verschiedene ethnische Gruppen hätten in dem baltischen Staat nicht nebeneinander, sondern miteinander gelebt. Doch mit dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht am 22. Juni 1941 habe sich alles geändert. „Für mich ist das Erlebte wie gestern“, sagte Naor. „Was ich erleben musste, kann man nicht vergessen.“

Das verwundert angesichts der nackten Terrorzahlen nicht: 250 000 Juden hatten in Litauen damals gelebt, davon 60 000 Kinder. Den Krieg überlebten nur 10 000 und gerade einmal 350 Kinder. Naor erlebte selbst mit, als sein Bruder nicht mehr vom Einkaufen zurückkam. Sehr wahrscheinlich wurde er erschossen.

An die Nieren ging auch Naors Bericht vom letzten Tag, an dem er seine Mutter sah. Er musste mitansehen, wie er und ein weiterer Bruder am 26. Juli 1944 in einen Zug verfrachtet und nach Auschwitz gebracht wurden. „Dort wurden sie vergast.“

Besonders bitter: Nur eine Woche zuvor, am 20. Juli, war das Attentat von Claus Schenk Graf von Stauffenberg an Adolf Hitler gescheitert. „Wäre es gelungen, wäre meine Mutter noch am Leben“, sagte Naor wehmütig. Naors Mutter war damals gerade einmal 38 Jahre alt. „Aus meiner heutigen Sicht beinahe noch ein Kind.“

Von seiner Familie überlebten nur er und sein Vater den Holocaust, der seinen Anfang in seiner litauischen Heimat nahm. Dort wurden in den Festungen rund um Kaunas Juden ermordet, darunter 3500 aus einem kleinen Ghetto der Stadt sowie auch 1000 Juden aus München. Das Ghetto, in dem Naor lebte, wurde später in ein Konzentrationslager umgewandelt. Davon erzählte der 90-Jährige ebenso, wie von seiner Zeit im KZ Struthof, wo Prügel mit Gummiknüppeln und menschenunwürdige Kleidung und Nahrung an der Tagesordnung waren.

Auch in Utting war er eine Zeit lang interniert. Dort habe er einmal nach oben geschaut und nach Gott gesucht. „Aber er war nicht da.“ Er beneide jeden, der gläubig ist. Er selbst habe seinen Glauben während der Schrecken des NS-Regimes verloren.